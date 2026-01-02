Коуч Лидса: «Ничья с Ливерпулем? Сейчас в раздевалке отличное настроение»

Главный тренер Лидса Даниэль Фарке поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче 19 тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

«Мы играли против действующего чемпиона, который находится в очень хорошей форме. К тому же, на стадионе чувствовалась особая атмосфера новогоднего матча. Соперник был полностью готов и нам нужно было показать максимальную организованность и устойчивость.

Мы хорошо начали игру, но, конечно, были длительные отрезки, когда приходилось терпеть и работать на грани возможностей. «Ливерпуль» много владел мячом и наносил удары, однако без по-настоящему явных голевых моментов.

Я очень доволен матчем без пропущенных мячей, набранным очком и тем менталитетом, который команда продемонстрировала. Это хорошая ничья и удачный вечер для нас.

Сейчас в раздевалке отличное настроение. Мы были очень надежны как команда и держались вместе. Большая благодарность всем игрокам», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Лидс занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.