Коуч Лидса: «Ничья с Ливерпулем? Сейчас в раздевалке отличное настроение»
Даниэль Фарке пообщался с журналистами после матча АПЛ
Главный тренер Лидса Даниэль Фарке поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче 19 тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).
«Мы играли против действующего чемпиона, который находится в очень хорошей форме. К тому же, на стадионе чувствовалась особая атмосфера новогоднего матча. Соперник был полностью готов и нам нужно было показать максимальную организованность и устойчивость.
Мы хорошо начали игру, но, конечно, были длительные отрезки, когда приходилось терпеть и работать на грани возможностей. «Ливерпуль» много владел мячом и наносил удары, однако без по-настоящему явных голевых моментов.
Я очень доволен матчем без пропущенных мячей, набранным очком и тем менталитетом, который команда продемонстрировала. Это хорошая ничья и удачный вечер для нас.
Сейчас в раздевалке отличное настроение. Мы были очень надежны как команда и держались вместе. Большая благодарность всем игрокам», – сказал специалист.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Лидс занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.
