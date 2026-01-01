Испания01 января 2026, 17:31 |
Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 22:00 поединок 18-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Эстади-Корнелья-Эль-Прат», который находится в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эспаньол – Барселона
