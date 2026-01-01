Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Испании
Эспаньол
03.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 января 2026, 17:31 |
54
0

Смотрите 3 января в 22:00 поединок 18-го тура испанской Ла Лиги

01 января 2026, 17:31 |
54
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Эстади-Корнелья-Эль-Прат», который находится в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
