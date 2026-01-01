В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Эстади-Корнелья-Эль-Прат», который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

