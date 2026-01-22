Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником

Украинский полузащитник гданьской «Лехии» Иван Желизко привлекает внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайд от Пасечника 2.0».

По информации источника, за 24-летним футболистом охотятся несколько клубов испанской Ла Лиги и французской Лиги 1.

В текущем сезоне Иван Желизко провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

