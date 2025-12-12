В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Александрия» и «Кудровка». Игра пройдёт в Александрии на поле стадиона КСК «Ника» и начнётся в 15:30.

Александрия

«Александрия» вновь потерпела поражение в предыдущем туре чемпионата и продолжает оставаться одним из главных претендентов на вылет в Первую лигу. Разгром от «Кривбасса» (0:3) оставил команду на 15-м месте, и до зоны стыковых матчей её отделяют уже 4 очка, а а о 12-м месте говорить и вовсе не приходится. С учётом того, как трудно «Александрия» набирает очки в первой половине чемпионата, команде придётся приложить огромные усилия в следующих матчах, чтобы обеспечить себе прямое сохранение места в следующем сезоне.

Команда не знает побед уже более двух месяцев, а за последние 8 туров сумела набрать всего 3 очка. В такой ситуации вопросы о будущем главного тренера Кирилла Нестеренко звучат особенно остро. Для него матч с «Кудровкой» — фактически последний шанс убедить руководство доверить ему вторую часть сезона. Любой отрицательный результат почти наверняка станет причиной смены наставника.

Для «Александрии» это также возможность взять реванш за поражение в первом круге. Тогда казалось, что «Кудровка» сотворила сенсацию, одолев действующего серебряного призёра. Но уже к зимней паузе обе команды подходят в равных условиях — в ожесточённой борьбе за выживание.

Кудровка

Совсем недавно «Кудровка» уверенно располагалась в середине турнирной таблицы, и до зоны стыковых матчей её отделяли пять очков. Но за последние четыре тура команда не смогла набрать ни одного очка, в отличие от конкурентов, прежде всего «Руха» и «Эпицентра», которые стабильно прибавляли очки в таблицу. В результате «Кудровка» опустилась на 13-е место, и борьба за выживание вышла на первый план. В последнем туре команда пыталась совершить камбек в матче с киевским «Динамо». Несмотря на то что киевляне вели 2:0 и выглядели сильнее по ходу игры, хозяева сумели отквитать один гол и даже имели шансы на одно очко. Однако в концовке матча реализовать моменты так и не удалось.

Четыре поражения подряд, одно из которых — принципиальный матч с «Рухом» за сохранение прописки в лиге (2:4), создаёт дополнительное давление на игроков. А впереди ещё и сложный выездной матч с «Александрией». На выезде «Кудровка» традиционно не набирает очки — похоже, существует настоящее «проклятие». Но сейчас у команды есть последняя возможность в 2025 году прервать эту серию и уйти на перерыв в хорошем настроении. Кроме того, «Кудровка» уже обыгрывала «Александрию» в первом круге, когда мало кто в это верил. Тот боевой настрой и запал, который команда проявила тогда, очень пригодятся в последнем матче года, ведь каждое очко будет на вес золота.

Статистика встреч

Команды встречались между собой лишь один раз в рамках Украинской Премьер-лиги — это произошло в первом туре этого чемпионата. В августе «Кудровка» на стадионе «Оболонь Арена» праздновала уверенную победу над «Александрией» со счётом 3:1. Дублем отметился Андрей Сторчоус, ещё один гол добавил Евгений Морозко, а единственный гол «Александрии» в матче — автогол Антона Яшкова из «Кудровки». Матч также запомнился двумя удалениями в составе гостей: Кирилл Ковалец и Мигель Кампос покинули поле досрочно.

Прогноз на противостояние

Для команд это будет важная битва за очки, в которой никто не захочет уступать. Осторожность и точность станут ключевыми составляющими этого противостояния, поэтому не исключено, что нас ждут очередные нули в УПЛ. У игроков «Кудровки» по-прежнему есть шанс прервать своё выездное проклятие ещё до зимней паузы в этом важном матче, и все предпосылки для этого у команды есть. Последние встречи показывают, что коллектив борется до последних минут, но ему всегда чего-то не хватает, чтобы стабильно набирать очки.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Долгий, Ухань, Боль, Кампос, Скорко, Фернандо, Булеца, Мишнёв, Цара, Жота, Кастильо.

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Сторчоус, Думанюк, Нагнойный, Морозко, Овусу, Козак.

