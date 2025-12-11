В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Александрия» и «Кудровка». Игра пройдёт в Александрии на поле стадиона КСК «Ника» и начнётся в 15:30.

«Александрия» продолжает находиться в опасной зоне прямого вылета, занимая 15-е место в чемпионате. За последние 8 туров команда сумела набрать всего 3 очка, а выезд в Кривой Рог завершился разгромным поражением — 0:3. Перспективы остаться в Украинской Премьер-лиге с каждым туром становятся всё более туманными. Но впереди у «Александрии» решающий матч года: домашняя «битва за шесть очков» против «Кудровки». Гости, занимающие 13-е место, по-прежнему без очков в гостях .В 15-м туре новичок чемпионата уступил с минимальным счётом киевскому «Динамо» (1:2) и не смог повторить сенсацию, которую сотворила СК «Полтава» туром ранее. Теперь «Кудровке» предстоит в очередной раз попытаться прервать свою неудачную выездную серию, а «Александрии» — наконец заработать очки на родном поле и сделать важный шаг к спасению в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

