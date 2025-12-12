Выездное проклятие снято. Кудровка отобрала очки у Александрии

Матч между «Александрией» и «Кудровкой» открыл последний тур 2025 года в Украинской Премьер-лиге и одновременно стал стартом второго круга, поэтому для обеих команд это было второе противостояние в сезоне. В августе «Кудровка» на стадионе «Оболонь Арена» праздновала уверенную победу над «Александрией» со счётом 3:1.

Обе команды подходили к игре в непростом положении: результаты последних матчей оставляли желать лучшего, а вкус победы каждая из них не ощущала уже более месяца. «Александрия» набрала всего 3 очка в последних 8 турах, и вопрос об увольнении главного тренера Кирилла Нестеренко в случае неудачи в этом поединке оставался открытым. «Кудровка» же приезжала в надежде прервать проклятие выездных матчей — до этого команда не набрала ни одного очка в гостях. Коллектив Василия Баранова проиграл четыре матча подряд, поэтому три очка перед зимним перерывом могли бы значительно поднять командный настрой перед отдыхом.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко сделал всего одну замену по сравнению с матчем против «Кривбасса»: Булеца вышел вместо Шостака. У «Кудровки» изменений было значительно больше: Векляк, Лосенко, Пушкарёв и Легостаев заменили в стартовом составе Мамросенко, Думанюка, Козака и Овусу.

Матч начался с опозданием на 25 минут из-за воздушной тревоги. Но ожидание полностью оправдало себя для болельщиков «Александрии»: уже на 42-й секунде их команда вышла вперед. Цара принял мяч на левом фланге, дождался забегания Огаркова и отдал ему передачу пяткой. Защитник сделал идеальный навес на дальнюю штангу, где Жота замкнул подачу головой. Это стало первым результативным действием Огаркова в УПЛ и вторым голом Жоты в сезоне.

После такого стремительного начала «Александрия» отдала инициативу гостям и старалась действовать на контратаках. «Кудровка», возможно, и не стремилась долго держать мяч, ведь это не их стиль игры, но им необходимо было отыгрываться. В первом тайме опасных моментов от гостей практически не было: большинство ударов блокировалось защитниками «Александрии», а стандарты ничего не принесли.

Во втором тайме игроки «Кудровки» продолжали владеть мячом и вскоре создали первый по-настоящему опасный момент. Сердюк сделал передачу в центр штрафной: вратарь «Александрии» неуверенно отбил мяч, который прилетел к Пушкарёву. Тот пробивал практически по пустым воротам, но Ухань вовремя среагировал и в подкате заблокировал удар.

Казалось бы, эпизод завершён, но главный арбитр матча Александр Соловьян пересмотрел момент на видеоповторе: Ухань в подкате сыграл высоко поднятой прямой ногой и влетел в Пушкарёва. После просмотра был назначен пенальти, который спокойно реализовал Сторчоус, сравняв счёт в матче.

«Александрия» могла быстро отыграться, но удар Мишнёва с перспективной позиции прошёл мимо ворот. Во второй половине тайма именно «Кудровка» создавала больше опасных моментов. У Свитюхи было несколько шансов вывести команду вперёд, однако все его удары оказались неточными.

Во втором тайме страсти зашкаливали, и несколько игроков получили повреждения. Кулакову разбили нос и он покинул поле, а Свитюха столкнулся головами с Шостаком и тренерский штаб «Кудровки» был вынужден его заменить. В концовке команды немного «потолкались»: зачинщиками стали Ващенко и Овусу. Последний имел шанс принести победу гостям — пробивал головой после подачи, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

«Кудровка» наконец сняла проклятие выездных матчей, заработав первый балл в гостях, хотя и имела шанс увезти все три очка. Для «Александрии» же ситуация остаётся напряжённой: вопрос будущего главного тренера на вторую половину сезона пока открыт, и увольнения, возможно, уже не избежать.

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Кулаков – 5,5, Фернандо – 5,5, Хуссейн – 5,5, Шостак – б/о, Прокопенко – б/о, Жонатан Да Сильва – б/о.

«Кудровка» (замены): Свитюха – 6,5, Рогозинский – 5,5, Думанюк – 5,5, Овусу – 5,5, Гусев – б/о, Коркишко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Александрия» – «Кудровка» – 1:1

Голы: Жота, 1 – Сторчоус, 62 (пенальти)

Предупреждения: Ухань, 61; Огарков, 73; Мишнёв, 74; Ващенко, 90+6 – Овусу, 90+6

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Прокопенко, 80), Боль, Кампос, Ухань – Ващенко – Цара, Булеца (Фернандо, 69), Мишнёв (Жонатан Да Сильва, 90+2), Жота (Хуссейн, 69) – Б. Кастильо (Кулаков, 46, Шостак, 78)

«Кудровка»: Яшков – Мельничук (Гусев, 83), Векляк, Сердюк, Мачелюк – Лосенко, Нагнойний (Думанюк, 73) – Пушкарёв (Рогозинский, 66), Сторчоус, Морозко (Світюха, 46, Коркишко, 90) – Легостаев (Овусу, 73)

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

