Коуч Тоттенхэма: «Мы должны играть в атакующий футбол»

Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк поделился эмоциями после ничьей «шпор» против Брентфорда (0:0 в матче 19 тура Английской Премьер-лиги).

– Еще один матч без пропущенных голов, но еще одна игра, в которой ваша команда испытывала трудности с созданием моментов?

– Да, точно. Я думаю, положительно то, что мы едем сюда против очень хорошей домашней команды, которую нужно уважать за результаты, которых она достигла, победив Ливерпуль, Юнайтед, Ньюкасл, Виллу, сыграв вничью с Челси и не дав им много шансов. У них было всего семь ударов. Я думаю, это очень, очень сильная защитная игра.

Я считаю, что четверка защитников сыграла отлично, вся команда сыграла отлично, особенно Мики и Ромеро, очень хорошо сыгравших с Тиаго и Кевином Шедом. Это положительный момент. Я считаю, что самым отрицательным моментом является количество непринужденных ошибок.

И я думаю, что это тот момент, когда ты можешь совершить слишком много непринужденных технических ошибок, которые потом забирают восемь, девять, возможно, хороших полупереходов, где ты не попадаешь в хорошие позиции. А потом, когда мы были там, нам не хватило остроты в этот день.

– Могу я спросить вас о вашем составе? Два вратаря, нет Бреннана Джонсона. Похоже, что у вас сегодня не было много вариантов для изменений?

– Нет, это правда. Да, это правда.

– Насколько вы осознаете, что хотите развлечь болельщиков, потому что видели, как они были разочарованы, и совмещаете это с попыткой быть устойчивыми в обороне?

– Да, но я думаю, что здесь есть два аспекта. Я считаю, что если команда не сильна в обороне, это не значит, что она не может играть в атакующий футбол. Просто невозможно соперничать в течение долгого сезона. Невозможно. Если вы хотите закончить сезон на хорошей позиции, на которой вы хотите закончить.

Тогда, конечно, в атакующей части вы должны открыться достаточно и сделать это. Я думаю, что мы все еще делаем это. Затем есть еще один элемент: независимо от того, в какой форме вы находитесь, в атакующей или защитной, вы не можете совершать столько непринужденных ошибок, сколько мы делаем сегодня. Например, или в нашей последней игре против Кристалл Пелас, это то, что мы точно должны посмотреть, можем ли мы улучшить.

Далее следует поработать над атакующими схемами и структурой и продолжать упорно работать над этим. И, наконец, вероятно, немного повлияло то, что в такой игре не участвовали некоторые ключевые атакующие игроки. Те, о которых мы много говорили, а также Хави и Лукас. Так что, вероятно, это тоже не помогло.

– Беспокоит ли вас, что вы потеряете доверие болельщиков, если не будете играть в более атакующий футбол?

– Конечно, мы должны играть, это не то, что мы не хотим играть в атакующий футбол. Просто я думаю, что когда мы не на том уровне, на котором хотели бы быть, мы очень, очень много работаем над этим, но пока ты много работаешь над этим, ты не можешь, скажем так, если ты не можешь забить голы или создать достаточно моментов, ты не можешь открываться слишком, потому что тогда тебе нужно забить слишком много голов. Это тонкий баланс, – сказал Франк.