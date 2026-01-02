Пеп ГВАРДИОЛА: «Моментов хватало, но мы не смогли их реализовать»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после ничьей «горожан» против «Сандерленда» (0:0) в 19 туре Английской Премьер-лиги.

«Это очень сложное место для выезда. Мы не реализовали много моментов фактически с линии вратарской — не самых трудных ситуаций. В первом тайме мы не сделали того, о чем договаривались, но в общем-то матч был действительно хорошим.

Нужно было лучше раскрывать линии и действовать более хладнокровно. Во втором тайме стало лучше, ребята выложились полностью. Сейчас игроки немного опустили головы, но нам нужно держать их высоко, ведь уже через три дня нас ждет сложная игра с «Челси».

Мы создали достаточно моментов и хорошо провели второй тайм. Самоотдача и желание были на должном уровне, хотя первый тайм выглядел иначе. Было много шансов — два момента у Савиньо во втором тайме, а также случая у Доку, Гвардиола, Фодена и Холанда. Моментов действительно хватало, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.