  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Моментов хватало, но мы не смогли их реализовать»
Чемпионат Англии
Сандерленд
01.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
Англия
Пеп ГВАРДИОЛА: «Моментов хватало, но мы не смогли их реализовать»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после ничьей «горожан» против «Сандерленда» (0:0) в 19 туре Английской Премьер-лиги.

«Это очень сложное место для выезда. Мы не реализовали много моментов фактически с линии вратарской — не самых трудных ситуаций. В первом тайме мы не сделали того, о чем договаривались, но в общем-то матч был действительно хорошим.

Нужно было лучше раскрывать линии и действовать более хладнокровно. Во втором тайме стало лучше, ребята выложились полностью. Сейчас игроки немного опустили головы, но нам нужно держать их высоко, ведь уже через три дня нас ждет сложная игра с «Челси».

Мы создали достаточно моментов и хорошо провели второй тайм. Самоотдача и желание были на должном уровне, хотя первый тайм выглядел иначе. Было много шансов — два момента у Савиньо во втором тайме, а также случая у Доку, Гвардиола, Фодена и Холанда. Моментов действительно хватало, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
