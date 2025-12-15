Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 22:35 |
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами

В предпоследней команде чемпионата ожидается активная кадровая работа

15 декабря 2025, 22:35 |
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
facebook.com/fcolexandriya. Андрей Кулаков

В зимнее трансферное окно «Александрия», вероятно, попрощается с четырьмя опытными исполнителями, которые ранее были важными членами первой команды.

Речь идет о 32-летних голкипере Никите Шевченко и хавбеке Кирилле Ковальце, 27-летнем хавбеке Евгении Смирном и 26-летнем форварде Андрее Кулакове. Их всех больше не видит в команде нынешний тренерский штаб.

Сообщается, что Ковалец, контракт которого с клубом действует еще полтора сезона, обговорит свое будущее с руководством клуба. Что касается Шевченко, Смирного и Кулакова, контракты которых рассчитаны до лета 2026-го, то они уже ведут поиски новых клубов.

Напомним, сегодня «Александрия» официально отрапортовала о расторжении контракта с 27-летним хавбеком Артемом Козаком.

Александрия трансферы УПЛ трансферы Андрей Кулаков Кирилл Ковалец Евгений Смирный Никита Шевченко Артем Козак
Алексей Сливченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
Urets
Слідкуємо кого приведе Шаблій. Я думаю, Вадік останні соки з клубу витягне взимку на третьосорсортних легах перш ніж таки дасть Кузьменку весною вигнати свого кореша Нестеренка, призначити Шарана і врятувати команду. Цей клуб буде помирати повільно.
Ответить
0
