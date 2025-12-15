Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами

В зимнее трансферное окно «Александрия», вероятно, попрощается с четырьмя опытными исполнителями, которые ранее были важными членами первой команды.

Речь идет о 32-летних голкипере Никите Шевченко и хавбеке Кирилле Ковальце, 27-летнем хавбеке Евгении Смирном и 26-летнем форварде Андрее Кулакове. Их всех больше не видит в команде нынешний тренерский штаб.

Сообщается, что Ковалец, контракт которого с клубом действует еще полтора сезона, обговорит свое будущее с руководством клуба. Что касается Шевченко, Смирного и Кулакова, контракты которых рассчитаны до лета 2026-го, то они уже ведут поиски новых клубов.

Напомним, сегодня «Александрия» официально отрапортовала о расторжении контракта с 27-летним хавбеком Артемом Козаком.