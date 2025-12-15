ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинцем

«Александрия» официально объявила о расторжении контракта с украинским полузащитником Артемом Козаком.

Отмечается, что прекращение сотрудничества с 27-летним футболистом произошло по взаимному согласию сторон.

Артем дебютировал за «Александрию» 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской «Оболони» (0:0).

Всего в чемпионате провел 32 матча, отличившись одним забитым голом. Еще 2 матча провел в Кубке Украины, где также забил один гол. Также 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Александрия» может уволить главного тренера Кирилла Нестеренко.