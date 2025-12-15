Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинцем
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 15:55 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:43
1008
1

ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинцем

Артем Козак покинул Александрию

15 декабря 2025, 15:55 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:43
1008
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинцем
ФК Александрия. Артем Козак

«Александрия» официально объявила о расторжении контракта с украинским полузащитником Артемом Козаком.

Отмечается, что прекращение сотрудничества с 27-летним футболистом произошло по взаимному согласию сторон.

Артем дебютировал за «Александрию» 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской «Оболони» (0:0).

Всего в чемпионате провел 32 матча, отличившись одним забитым голом. Еще 2 матча провел в Кубке Украины, где также забил один гол. Также 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Александрия» может уволить главного тренера Кирилла Нестеренко.

По теме:
Клуб УПЛ активировал клаусулу в контракте лидера. И готов сразу продать
«Рома его отпустит». В Турции назвали сумму трансфера Довбика
Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ
Артем Козак Александрия трансферы расторжение контракта трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15 декабря 2025, 07:47 18
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15 декабря 2025, 06:23 11
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой

Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре

«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Футбол | 15.12.2025, 16:24
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Футбол | 15.12.2025, 13:22
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15.12.2025, 02:25
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Попов
Якщо не перепливе Тису, до Гармаша у бригаду потрапить
Ответить
0
Популярные новости
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
14.12.2025, 06:45 4
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 19
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 83
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем