ОФИЦИАЛЬНО. Фалькао вернулся в футбол после шестимесячной паузы

Известный колумбийский форвард Радамель Фалькао в свои 39 лет нашёл новую команду после продолжительной паузы.

Нападающий решил не терять времени и вернулся в клуб «Мильонариос» из Колумбии.

Любопытно, что именно «Мильонариос» был последней командой в карьере Фалькао перед шестимесячным перерывом.

Фалькао выступал за колумбийский клуб с июля 2024 года до того момента, как летом 2025-го решил не продлевать сотрудничество.

За «Мильонариос» известный игрок провел 29 матчей и забил 11 мячей, однако теперь у Фалькао есть возможность улучшить свою статистику.

На протяжении своей насыщенной карьеры Радамель защищал цвета клубов: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико», «Порту», ​​«Монако», «Галатасарай», «Ривер Плейт», «Райо Вальекано».