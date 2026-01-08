ОФИЦИАЛЬНО. Фалькао вернулся в футбол после шестимесячной паузы
Радамель снова перешел в «Мильонариос»
Известный колумбийский форвард Радамель Фалькао в свои 39 лет нашёл новую команду после продолжительной паузы.
Нападающий решил не терять времени и вернулся в клуб «Мильонариос» из Колумбии.
Любопытно, что именно «Мильонариос» был последней командой в карьере Фалькао перед шестимесячным перерывом.
Фалькао выступал за колумбийский клуб с июля 2024 года до того момента, как летом 2025-го решил не продлевать сотрудничество.
За «Мильонариос» известный игрок провел 29 матчей и забил 11 мячей, однако теперь у Фалькао есть возможность улучшить свою статистику.
На протяжении своей насыщенной карьеры Радамель защищал цвета клубов: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Монако», «Галатасарай», «Ривер Плейт», «Райо Вальекано».
¡Radamel Falcao García regresa a su casa! 🐯💙⚽✨ #UnÚltimoBaile@FALCAO pic.twitter.com/ZraXsez2el— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026
