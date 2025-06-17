В поисках нового Ротаня. Почему Александрия сделала ставку на Нестеренко

17 июня серебряный призер украинской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/25 «Александрия» определился с новым главным тренером. Руслана Ротаня, сотворившего с «горожанами» настоящее чудо, заменил специалист, имя которого в широких болельщицких массах, наверное, знают отнюдь немногие. Отныне главным тренером «Александрии» является 33-летний Кирилл Нестеренко, под руководством которого команда и войдет в новый сезон, где ей предстоит играть не только в родной УПЛ, но и в квалификации Лиги конференций.

Кто такой Кирилл Нестеренко и какими мотивами, очевидно, руководствовались боссы «Александрии», делая ставку на сотрудничество с этим специалистом? Обо всем этом и поговорим…

Карьеру игрока пришлось завершить в 24

Кирилл Нестеренко родился 1 марта 1992 года и является уроженцем Макеевки. Именно в родном регионе новоиспеченный коуч «Александрии» начинал делать первые шаги в футболе, которые вскоре привели его в академию донецкого «Металлурга». Когда Нестеренко, способный сыграть как в средней линии, так и на левом фланге обороны, начал стабильно выступать за молодежную команду «Металлурга», в клубе оценили, что из Кирилла может в перспективе вырасти неплохой исполнитель для первой команды, и в ноябре 2012-го 20-летнему на тот момент Нестеренко дали возможность дебютировать в украинской Премьер-лиге.

Что правда, более существенную ставку на Нестеренко, судя по всему, собирались сделать уже в сезоне-2013/14. Перед его началом тогдашний коуч «металлургов» Юрий Максимов искренне сокрушался, что из-за травмы потерял перспективного исполнителя: «Жалко, что сломался Кирилл Нестеренко – он талантливый мальчик, на него были большие надежды».

Нестеренко пропустил семь месяцев, после чего вернулся в состав молодежной команды «Металлурга» и даже ездил на сборы с первой командой клуба, но вскоре вновь серьезно повредил колено. В начале 2015-го Кирилл решил сменить обстановку и уехал заграницу – в литовский «Шяуляй», но там не сыграл ни одного матча все по той же причине – проблемы с крестообразными связками. Футболист перенес две операции на колене, не давшие ожидаемого результата, и в итоге в 2016-м вынужден был завершить профессиональные выступления в футболе. В возрасте 24 лет…

Тренерский старт в Каменском

Но окончательно с футболом Нестеренко не попрощался. Он вернулся в Украину, где его родной донецкий «Металлург» как раз прекратил существование, де-факто слившись с другим клубом, находившимся под «крылом» тогдашнего генерального спонсора дончан – «Сталью» из Каменского.

В стане каменчан Нестеренко получил сперва административную должность в молодежной команде, а вскоре стал ее главным тренером. Сказать, чтобы дела «Стали» U-21 в этот период резко пошли нагору было бы, мягко говоря, большим преувеличением. Молодые «сталевары» в те годы были одним из главных аутсайдеров чемпионата Украины U-21, хотя в их рядах и выступали ныне весьма известные по отечественным меркам исполнители: Владислав Вакула, Юрий Климчук, Орест Кузик, Денис Устименко, Марьян Мысык…

pfcstal.com. Кирилл Нестеренко

Откровенно говоря, каменская «Сталь» тех лет была образцом клуба, где практически все делалось так, как не надо. Неудивительно, что вскоре «сталеваров» постигла, по сути, та же участь, что и их «братьев-металлургов» из Донецка. В «Стали» не уделяли должного внимания молодежному футболу, условия были крайне скромными, если не сказать спартанскими, а от команды U-21 банально не требовали ничего в аспекте результатов и позиций в турнирной таблице молодежного первенства. В подобных условиях добиваться существенного прогресса мог бы только выдающийся мотиватор и тактик, коим Нестеренко банально в виду малоопытности быть априори не мог…

Протеже Костова

Впрочем, именно в «Стали» в тренерской карьере Нестеренко произошли фундаментальные изменения, во многом из-за которых он сейчас и оказался на посту коуча «Александрии». Речь о знакомстве Кирилла с болгарским наставником Николаем Костовым, которого позвали тренировать первую команду каменчан осенью 2017-го.

Костов к тому моменту уже имел представление об украинском футболе, так как успел поработать в донецком «Металлурге», «Карпатах» и «Таврии». Однако в «Стали» болгарин оказался в условиях, когда ему приходилось оглядываться на резервы из молодежной команды, по причине чего Нестеренко и оказался очень даже полезен Николаю.

И пускай по итогам сезона-2017/18 «Сталь» заняла последнее место в УПЛ, вылетев в Первую лигу, а вскоре и просто прекратив существование как профессиональный футбольный клуб, Костов, имеющий хорошее агентское лобби, без работы надолго не остался. Спустя месяц болгарин уехал из Украины в Казахстан, приняв карагандинский «Шахтер», а вместе с собой прихватил в помощники и Нестеренко.

В Казахстане Костов продержался чуть больше года, а в конце ноября 2019-го покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Новую сделку карагандинский клуб болгарину не предложил, так как посчитал, что результаты команды не соответствуют уровню финансового бремени, который лег на клуб с подписанием трудового соглашения с Костовым.

Вместе с Костовым из Казахстана уехал и Нестеренко, вынужденный следующие два с лишним года оставаться вне работы в профессиональном футболе. На каком-то этапе Кирилла даже начали приглашать работать аналитиком на телевидении. В частности, Нестеренко разбирал некоторые тактические особенности поединков УПЛ, а также привлекался к работе в студии официальным транслятором Евро-2020 в Украине.

ТК Футбол 1/2/3. Кирилл Нестеренко

Вернуться непосредственно к тренерской деятельности Нестеренко посчастливилось ровным счетом тогда же, когда новый клуб в своей карьере обрел и Костов. 2022 год украинец провел с болгарином в казахстанском клубе «Каспий», а в сезоне-2023/24 Кирилл привычно ассистировал Николаю в софийском «Левски».

Летом 2024-го без работы остался Костов, который провалил сезон, не сумев квалифицироваться с «Левски» в еврокубки, а вместе с ним из Софии вынужден был уехать и Нестеренко, остававшийся в «творческом отпуске» аж до момента своего назначения ныне в «Александрию»… Причем со стороны все выглядит так, будто бы Кирилл сперва дождался провала переговоров его многолетнего шефа с тираспольским «Шерифом», а уж потом решился начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Назначение в Александрию: поиск, надежды, риски

По информации осведомленных источников, Нестеренко оказался в «Александрии» не без того же агентского лобби, которое вот уже сколько лет существует и у Николая Костова. Очевидно, что Кирилл не был первым выбором для боссов серебряного призера УПЛ-2024/25, однако в определенный момент ситуация развернулась таким образом, что «Александрии» требовалось определяться, и здесь кандидатура Нестеренко показалась «горожанам» привлекательной.

Очевидно, что в «Александрии» решили пойти по пути поиска «нового Ротаня». До прихода в стан «желто-черных» Руслан также не имел солидного тренерского резюме за спиной, хотя на тот момент являлся коучем молодежной сборной Украины, где на первых порах преимущественно «собирал» критику, а ранее ассистировал Вячеславу Шевчуку в «Олимпике». Тогда назначение Ротаня выглядело большой авантюрой со стороны руководства «Александрии», и первый полный сезон в целом это подтвердил: нового коуча нещадно критиковали за его стиль, получивший громогласное название «Ротань-стайл», но не дававший главного – результата. В УПЛ-2023/24 у «Александрии» побед было меньше, чем ничьих или поражений, поэтому Ротаню удалось сделать чудо, когда его команда выполнила качественный рывок и стала второй в сезоне, который недавно завершился.

Нестеренко в футбольном мире в целом (уж для болельщиков так точно), да еще и на фоне Ротаня – это тотальный ноунейм. Однако в целом логика боссов «Александрии» проста: они взяли очередного молодого наставника, без больших достижений в прошлом, под которого не потребуется сразу же выполнять какие-то требования, и контракт которого не станет финансовой обузой для клуба, что немаловажно, учитывая то, что в сезоне-2024/25 «Александрия» потратила больше, чем планировала.

Более того, при Ротане «Александрия» в целом уже отработала удачную, как ей кажется, схему дальнейшей работы, в том числе и на трансферном рынке. Ставку нужно делать на молодежь (кейсы Ермакова, Мартынюка), «сбитых летчиков» (Шабанов, Кравченко, Калюжный, Шепелев, Филиппов) и иностранцев (Кампуш, Цара, Безерра). Такой подход способен обеспечить не только хорошие результаты, но и потенциально солидный приход на банковские счета клуба.

Плюсы Нестеренко очевидны как минимум по двум из трех перечисленных выше пунктов стратегии «Александрии». Во-первых, Кирилл начинал тренерскую карьеру с работы с молодыми футболистами и за счет своего возраста способен не слишком отдаляться от игроков этой группы. Во-вторых, поговаривают, что Нестеренко является настоящим полиглотом, и знает как минимум четыре иностранных языка: английский, португальский, хорватский и болгарский. Последний фактор позволит «Александрии» приглашать легионеров, владеющих каким-то из этих языков, без необходимости найма для них специальных переводчиков. А это, помимо экономии средств, позволит еще и улучшить коммуникацию между главным тренером и его подопечными.

fanday.net. Теперь Кириллу Нестеренко (справа) придется работать без Николая Костова (слева)

Но если с надеждами «Александрии» на Нестеренко и принципами поиска клуба, очевидно, подбиравшего тренера, который бы смог в теории повторить прежний путь Руслана Ротаня, мы худо-бедно разобрались, то в концовке нельзя не затронуть и тему рисков…

На самом деле, назначение Нестеренко – это огромный риск для «Александрии», особенно если в этом клубе рассчитывают остаться на позициях, дающих право претендовать на еврокубковые путевки. Прежде всего, конечно же, бросается в глаза отсутствие опыта самостоятельной работы у новоиспеченного коуча. Во-вторых, пока непонятно, с кем в качестве ассистентов приходит в «Александрию» Нестеренко. Если у Ротаня был очень качественный штаб, где особо выделялись «нахлебавшиеся» опыта в элитарном отечественном (и не только) футболе по самое ого-го Сергей Кравченко и Алексей Антонов, то сумеет ли новоиспеченный коуч «горожан» найти себе таких же помощников – это вопрос, который, скорее всего, получит негативный ответ.

Также нельзя не отмечать, что Нестеренко уже семь лет не работал в украинском клубном футболе. Безусловно, он мог следить за ним «со стороны», однако полноценно погружаться в большинство нюансов попросту не имел возможности, будучи занят другими делами за границей с Костовым. Так что сравнивать знания Кирилла с информацией, которая была по тем же молодым отечественным игрокам у штаба Ротаня, вряд ли приходится…

В конце концов, статус полиглота автоматически не делает из Нестеренко специалиста какого-то особого уровня. Давайте вспомним, что про Имада Ашура отзывались, как про человека, владеющего шестью или семью языками, и что, слишком ли это помогло этому молодому наставнику при выполнении поставленных задач в «Полесье»?..

К слову, аналогия с Ашуром в аспекте назначения Нестеренко в «Александрию» пока напрашивается куда больше, нежели с Ротанем, как бы не хотелось обратного боссам «желто-черного». Но менять мнение общественности о себе и своих тренерских способностях – это тот вызов, на который и подписывался сейчас Нестеренко в «Александрии». Если справится, то вскоре о нем могут начать говорить даже не как о «втором Ротане», а как об «украинском Нагельсманне» (уж пусть простит автора Иван Федык), например. А если же нет… Скорее всего, Николай Костов будет никак не против возвращения «блудного сына» под свое заматерелое наставническое крыло.