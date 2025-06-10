Стало известно, кто из тренеров УПЛ – в шорт-листе молдавского Шерифа
Кто прошел украинскую Премьер-лигу – тот котируется высоко
Весной этого года, незадолго до завершения сезона-2024/25 в Суперлиге чемпионата Молдовы, тираспольский «Шериф» вел переговоры с двумя известными в Украине тренерами.
Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе самого титулованного молдавского клуба среди других кандидатов фигурировали фамилии украинца Виктора Скрипника и болгарина Николая Костова. Первый из них сразу же отказался от предложения, что касается второго, то дело до его переезда в Тирасполь так и не дошло. Руководство клуба решило доверить управление командой тренерскому дуэту в составе Виктора Михайлова и нашего соотечественника Дмитрия Пархоменко.
Виктор Скрипник прервал свою тренерскую карьеру около года назад, покинув пост главного тренера харьковского «Металлиста 1925». Кроме этой команды он также тренировал полтавскую «Ворсклу» и луганскую «Зарю».
Что касается Николая Костова, то в мае прошлого года он покинул софийский «Левски» и с тех пор находится без работы. В Украине болгарин известен по работе в четырех клубах – донецком «Металлурге», «Карпатах», «Таврии» и каменской «Стали».
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