Стало известно, кто из тренеров УПЛ – в шорт-листе молдавского Шерифа

Весной этого года, незадолго до завершения сезона-2024/25 в Суперлиге чемпионата Молдовы, тираспольский «Шериф» вел переговоры с двумя известными в Украине тренерами.

Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе самого титулованного молдавского клуба среди других кандидатов фигурировали фамилии украинца Виктора Скрипника и болгарина Николая Костова. Первый из них сразу же отказался от предложения, что касается второго, то дело до его переезда в Тирасполь так и не дошло. Руководство клуба решило доверить управление командой тренерскому дуэту в составе Виктора Михайлова и нашего соотечественника Дмитрия Пархоменко.

Виктор Скрипник прервал свою тренерскую карьеру около года назад, покинув пост главного тренера харьковского «Металлиста 1925». Кроме этой команды он также тренировал полтавскую «Ворсклу» и луганскую «Зарю».

Что касается Николая Костова, то в мае прошлого года он покинул софийский «Левски» и с тех пор находится без работы. В Украине болгарин известен по работе в четырех клубах – донецком «Металлурге», «Карпатах», «Таврии» и каменской «Стали».