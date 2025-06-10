Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто из тренеров УПЛ – в шорт-листе молдавского Шерифа
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 10:01 | Обновлено 10 июня 2025, 10:03
464
0

Стало известно, кто из тренеров УПЛ – в шорт-листе молдавского Шерифа

Кто прошел украинскую Премьер-лигу – тот котируется высоко

10 июня 2025, 10:01 | Обновлено 10 июня 2025, 10:03
464
0
Стало известно, кто из тренеров УПЛ – в шорт-листе молдавского Шерифа
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Весной этого года, незадолго до завершения сезона-2024/25 в Суперлиге чемпионата Молдовы, тираспольский «Шериф» вел переговоры с двумя известными в Украине тренерами.

Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе самого титулованного молдавского клуба среди других кандидатов фигурировали фамилии украинца Виктора Скрипника и болгарина Николая Костова. Первый из них сразу же отказался от предложения, что касается второго, то дело до его переезда в Тирасполь так и не дошло. Руководство клуба решило доверить управление командой тренерскому дуэту в составе Виктора Михайлова и нашего соотечественника Дмитрия Пархоменко.

Виктор Скрипник прервал свою тренерскую карьеру около года назад, покинув пост главного тренера харьковского «Металлиста 1925». Кроме этой команды он также тренировал полтавскую «Ворсклу» и луганскую «Зарю».

Что касается Николая Костова, то в мае прошлого года он покинул софийский «Левски» и с тех пор находится без работы. В Украине болгарин известен по работе в четырех клубах – донецком «Металлурге», «Карпатах», «Таврии» и каменской «Стали».

По теме:
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
«Это невероятно». Йовичевич пояснил, почему ушел из Лудогорца
ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Александрия продлила контракт с голкипером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Скрипник Николай Костов Шериф Тирасполь назначение тренера отставка инсайд Виктор Михайлов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Бокс | 10 июня 2025, 08:56 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»

Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09 июня 2025, 19:05 10
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду

Украинский вингер «Челси» заинтересовал «Бетис»

ВОРОБЕЙ – о матчах сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией
Футбол | 10.06.2025, 09:55
ВОРОБЕЙ – о матчах сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией
ВОРОБЕЙ – о матчах сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией
ФОТО. Жена Усика в мини-шортах впечатлила своих поклонников
Бокс | 10.06.2025, 03:03
ФОТО. Жена Усика в мини-шортах впечатлила своих поклонников
ФОТО. Жена Усика в мини-шортах впечатлила своих поклонников
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 1
Баскетбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 1
Футбол
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 11
Бокс
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
08.06.2025, 22:07 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем