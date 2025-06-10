Новичок Украинской Премьер-лиги может остаться без троих футболистов

Новичок Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – накануне старта в элитном дивизионе не собирается проводить активную трансферную кампанию.

На данный момент нет никакой информации о футболистах, которые могут присоединиться к коллективу, который сезон 2024/25 проводил в Первой лиге.

В то же время, существует вероятность, что сразу три игрока покинут «Эпицентр»:

Степан Григоращук – в услугах 24-летнего центрального защитника заинтересована «Александрия.

Иван Бендера – 22-летний вингер может перебраться в ровенский «Верес».

Даниил Кравчук – 23-летний форвард станет свободным агентом 30 июня и не намерен оставаться в нынешней команде. Ведет переговоры с польской «Короной».

Кравчук стал лучшим бомбардиром Первой лиги – забил 13 голов и отдал три результативные передачи за 20 сыгранных матчей. На счету Бендеры 22 поединка, восемь забитых мячей и три ассиста. Григоращук провел 23 встречи за клуб во втором по силе украинском дивизионе.