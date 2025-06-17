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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 15:37 | Обновлено 17 июня 2025, 15:38
2839
8

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера

Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»

17 июня 2025, 15:37 | Обновлено 17 июня 2025, 15:38
2839
8
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

«Александрия» официально объявила о назначении украинского специалиста Кирилла Нестеренко на должность главного тренера первой команды.

«Пусть Ваш тренерский талант и упорство помогут построить новую, крепкую и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений.

Желаем, чтобы Ваша работа привела к высоким результатам в национальных соревнованиях, а также к успешным выступлениям в еврокубках, даря болельщикам незабываемые эмоции и гордость за наш клуб!», – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги «Александрия» завоевала историческое серебро чемпионата. Под руководством Руслана Ротаня команда набрала 67 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

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Кирилл Нестеренко Александрия Украинская Премьер-лига назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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Комментарии 8
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olegvahockij
Призначення Ротаня теж всі сприймали дещо критично. Тут питання у відсутності кваліфікованих футболістів.... Лідери йдуть з клубу один за одним(
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+3
cooperchack
А Кирилл Нестеренко это справа или слева? 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Такой хороший сезон выдала Александрия, и что теперь вылетят в первом раунде Лке и будут бороться за 8-10 место в упл, хотелось бы конечно ошибаться, но всё к этому идёт
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+1
Перець
Грусьненько дуже
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0
Олег Мандрівник
На переправе коней не меняют 🤔
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0
Карабас Барабас
-1 в першому раунді єврокубків
Ответить
0
panaleks55
нарештi iншi, молодi та, мабуть, амбiтнi. 
Ответить
0
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