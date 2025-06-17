ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера

«Александрия» официально объявила о назначении украинского специалиста Кирилла Нестеренко на должность главного тренера первой команды.

«Пусть Ваш тренерский талант и упорство помогут построить новую, крепкую и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений.

Желаем, чтобы Ваша работа привела к высоким результатам в национальных соревнованиях, а также к успешным выступлениям в еврокубках, даря болельщикам незабываемые эмоции и гордость за наш клуб!», – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги «Александрия» завоевала историческое серебро чемпионата. Под руководством Руслана Ротаня команда набрала 67 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.