ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»
«Александрия» официально объявила о назначении украинского специалиста Кирилла Нестеренко на должность главного тренера первой команды.
«Пусть Ваш тренерский талант и упорство помогут построить новую, крепкую и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений.
Желаем, чтобы Ваша работа привела к высоким результатам в национальных соревнованиях, а также к успешным выступлениям в еврокубках, даря болельщикам незабываемые эмоции и гордость за наш клуб!», – говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги «Александрия» завоевала историческое серебро чемпионата. Под руководством Руслана Ротаня команда набрала 67 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.
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