Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
Греция
17 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:58
615
0

Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции

Один из мячей грецкого гранда забил украинский форварда

17 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:58
615
0
Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
ФК Олимпиакос

В среду, 17 декабря, состоялся матч 5-го раунда Кубка Греции между «Олимпиаксом» и «Ираклисом».

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киескому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли вполне ожидаему разгромную пбеду со счетом 6:0. Один из голов своей команды забил украинский нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом сосаве «Олимпиакоса» и провел на пол 68 минут.

Кубок Греции. 5-й раунд

Олимипиакос – Ираклис – 6:0

Голы: Языджи, 12, Калогеропоулос, 22, Родиней, 40, Чикиньо, 45, Яремчук, 51, Ретсос, 70

По теме:
ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Олимпиакос Пирей Ираклис Кубок Греции по футболу Роман Яремчук Чикиньо Юсуф Языджи Родиней
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 107
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 17.12.2025, 18:12
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Теннис | 17.12.2025, 13:46
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем