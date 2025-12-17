Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции

В среду, 17 декабря, состоялся матч 5-го раунда Кубка Греции между «Олимпиаксом» и «Ираклисом».

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киескому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли вполне ожидаему разгромную пбеду со счетом 6:0. Один из голов своей команды забил украинский нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом сосаве «Олимпиакоса» и провел на пол 68 минут.

Кубок Греции. 5-й раунд

Олимипиакос – Ираклис – 6:0

Голы: Языджи, 12, Калогеропоулос, 22, Родиней, 40, Чикиньо, 45, Яремчук, 51, Ретсос, 70