Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
Один из мячей грецкого гранда забил украинский форварда
В среду, 17 декабря, состоялся матч 5-го раунда Кубка Греции между «Олимпиаксом» и «Ираклисом».
Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киескому времени.
Хозяева поля добыли вполне ожидаему разгромную пбеду со счетом 6:0. Один из голов своей команды забил украинский нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом сосаве «Олимпиакоса» и провел на пол 68 минут.
Кубок Греции. 5-й раунд
Олимипиакос – Ираклис – 6:0
Голы: Языджи, 12, Калогеропоулос, 22, Родиней, 40, Чикиньо, 45, Яремчук, 51, Ретсос, 70
