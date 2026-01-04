Испания04 января 2026, 20:19 | Обновлено 04 января 2026, 20:20
555
0
Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге и 18-й в общем за Жирону во всех турнирах
Сможет ли полузащитник Жироны догнать Артема Довбика?
04 января 2026, 20:19 | Обновлено 04 января 2026, 20:20
555
0
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге.
Произошло это в выездном матче 18-го тура против Мальорки.
Теперь Цыганков отстает на 7 голов от лучшего украинского бомбардира в истории чемпионата Испании Артема Довбика, в активе которого 24 забитых мяча.
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 3 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Если принимать во внимание все турниры, то Цыганков отстает теперь от Довбика на 6 голов.
Голы украинских футболистов за Жирону
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 99 матчей (88 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 18 голов (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 20 ассистов (20 – Ла Лига)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 04 января 2026, 07:55 1
Завершились все четвертьфиналы
Футбол | 04 января 2026, 19:25 5
Кевин отличился ассистом за Фулхэм в игре с Ливерпулем
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 05:42
04.01.2026, 08:04 26
03.01.2026, 08:21
03.01.2026, 20:03 2
03.01.2026, 20:42 3
03.01.2026, 02:59
03.01.2026, 19:02 5
03.01.2026, 02:55