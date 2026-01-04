Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге и 18-й в общем за Жирону во всех турнирах

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге.

Произошло это в выездном матче 18-го тура против Мальорки.

Теперь Цыганков отстает на 7 голов от лучшего украинского бомбардира в истории чемпионата Испании Артема Довбика, в активе которого 24 забитых мяча.

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

17 – Виктор Цыганков (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

3 – Владислав Ванат (Жирона)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Если принимать во внимание все турниры, то Цыганков отстает теперь от Довбика на 6 голов.

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

