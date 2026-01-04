Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге и 18-й в общем за Жирону во всех турнирах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Сможет ли полузащитник Жироны догнать Артема Довбика?

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 17-й гол в Ла Лиге.

Произошло это в выездном матче 18-го тура против Мальорки.

Теперь Цыганков отстает на 7 голов от лучшего украинского бомбардира в истории чемпионата Испании Артема Довбика, в активе которого 24 забитых мяча.

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 3 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Если принимать во внимание все турниры, то Цыганков отстает теперь от Довбика на 6 голов.

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 99 матчей (88 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 18 голов (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 20 ассистов (20 – Ла Лига)
