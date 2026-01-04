Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
Испания
04 января 2026, 20:05 | Обновлено 04 января 2026, 20:09
3253
15

ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону

Вратарь «Мальорки», к радости для Виктора, ошибся

04 января 2026, 20:05 | Обновлено 04 января 2026, 20:09
3253
15 Comments
ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков отметился первым голом в 2026 году.

Виктор вышел в стартовом составе на выездной матч 18-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и открыл счет на 26-й минуте.

Футболист из Украины подработал мяч под левую ногу и точно пробил в ворота соперника фирменным ударом.

В этом сезоне Цыганков забил уже пятый мяч в Испании. Также на счету украинца две голевые передачи.

По теме:
Ванат догнал Коноплянку по количеству голов в Ла Лиге. Впереди трое
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Мальорка - Жирона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(82)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03 января 2026, 23:14 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»

Британец похвалил Итауму

Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 04 января 2026, 20:01 0
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок пройдет 4 января в 21:00 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Футбол | 04.01.2026, 13:47
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Наш козак!
Ответить
+7
Boodya
А окрім якогось каналу в телеграмі, можу я на цьому сайті глянути гол?
Чи механіка сайту не дозволяє свого програвача?
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Vitaly Kozak
Ванат! Оце так пенальті заробив. 
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Класний гол. Перед цим на лівому фланзі бігали і пасували без толку - задовбувати почало, хотілося, щоб врешті перевели гру направо - врешті зробили це і Віктор одразу показав, як потрібно загострювати гру та забивати.
Ответить
+3
antt
На Мальорці сьогодні український вечір. Казав Мічел очки набирати. І то по три. Напевно сьогодні вийде.
Ответить
+2
Liverpool-FС
Красава👏
Ответить
+2
sahka1981
Молодець!
Ответить
+2
_ Moore
Ванат зовсім непомітний, чи його нема в складі?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alexs
Таке відчутьтя що в Жироні нема тренера. Бігають аби бігати. Тактики нема зовсім
Ответить
0
Slunkoo
Vanatu treba nazad v upl vin uze ikij match pidrad nulacij
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем