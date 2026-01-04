ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков отметился первым голом в 2026 году.

Виктор вышел в стартовом составе на выездной матч 18-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и открыл счет на 26-й минуте.

Футболист из Украины подработал мяч под левую ногу и точно пробил в ворота соперника фирменным ударом.

В этом сезоне Цыганков забил уже пятый мяч в Испании. Также на счету украинца две голевые передачи.