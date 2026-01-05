Испания05 января 2026, 19:46 |
Владислав Ванат составил компанию Евгению Коноплянке
Нападающий догнал экс-игрока «Севильи» по количеству голов в чемпионате
Владислав Ванат продолжает покорять Ла Лигу: форвард «Жироны» забил в ворота «Мальорки» и сравнялся с Евгением Коноплянкой по количеству голов в чемпионате Испании – теперь у обоих по 4 мяча. Для Ваната это уже пятый гол во всех турнирах за «Жирону» (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании) в 17 матчах.
Среди украинских игроков Ла Лиги лидирует Артем Довбик с 24 голами, за ним Виктор Цыганков – 17. Впереди Ваната еще трое футболистов.
Голы украинцев в Ла Лиге:
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 4 – Владислав Ванат (Жирона)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
