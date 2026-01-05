Владислав Ванат составил компанию Евгению Коноплянке

Владислав Ванат продолжает покорять Ла Лигу: форвард «Жироны» забил в ворота «Мальорки» и сравнялся с Евгением Коноплянкой по количеству голов в чемпионате Испании – теперь у обоих по 4 мяча. Для Ваната это уже пятый гол во всех турнирах за «Жирону» (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании) в 17 матчах.

Среди украинских игроков Ла Лиги лидирует Артем Довбик с 24 голами, за ним Виктор Цыганков – 17. Впереди Ваната еще трое футболистов.

Голы украинцев в Ла Лиге:

24 – Артем Довбик (Жирона)

17 – Виктор Цыганков (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

4 – Владислав Ванат (Жирона)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)