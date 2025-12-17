Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
17 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 17 декабря 2025, 20:36
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой

Наставник киевлян дал пресс-конференцию перед матчем еврокубка

КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги конференций против армянского «Ноа».

– Игорь Владимирович, теперь вы полноценный главный тренер «Динамо». Как вы узнали об этом? Был ли у вас разговор с президентом?

– У меня вчера был разговор с президентом, во время которого он сообщил о назначении. Это был длительный разговор. Я узнал о назначении вчера, а сегодня об этом уже было сообщено публично.

– Какие кадровые потери в команде? Кто из футболистов завтра точно не сможет сыграть?

– У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора желтых карточек. Все остальные готовятся к игре.

– Поставил ли президент во время разговора задачи и цели на вторую часть сезона?

– Я человек, который не обещает быстрых чудес, но я обещаю честную работу, понятные процессы и то, что не будет стыдно за команду ни сегодня, ни завтра.

– Вы прекрасно знаете «молодежку» «Динамо». Есть ли шансы у кого-то из игроков юношеской команды попасть в первую команду, заиграть, стать ее полноценным игроком?

– Да, конечно. Вы уже видели, что молодежь подключается, и каждый из них – это потенциальный игрок, который в будущем должен стать полноценным футболистом основного состава. Мы на них рассчитываем.

Я буду делать ставку на игроков, которые готовы побеждать несмотря на возраст.

– В последнее время не играет Владислав Бленуце – он дважды не попадал в заявку и дважды оставался на скамейке запасных. Вы рассчитываете на него?

– У Владислава возникли какие-то семейные обстоятельства, и он отпросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, то у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезными для команды.

– На какой позиции в атаке вы видите Андрея Ярмоленко?

– Он будет играть там, где будет полезен.

– Удалось ли вам уже привыкнуть к команде за довольно короткое время?

– Конечно, это короткий срок, но как я уже говорил, я рад тому, что игроки подхватили идею. Мы уже видим небольшие изменения, они есть. Это вселяет оптимизм.

– На прошлой неделе «Динамо» играло против боснийского нападающего Эдина Джеко, а на этой неделе будет играть против другого боснийского форварда – Нардина Мулахусейновича. Что вы можете сказать о нем?

– Джеко не забил нам гол. Я думаю, что и Мулахусейновичу также не удастся забить нам гол. Мы сделаем все для того, чтобы он не забил. Но он очень мощный форвард. Мы смотрели его и знаем о нем.

– Каково ваше мнение о завтрашнем сопернике – «Ноа»?

– Конечно, это сильная команда. В «Ноа» много качественных легионеров. Конечно, будет не просто, но мы изучаем сильные стороны соперника. О слабых сторонах не буду говорить, это мы обсудим с командой в теории.

– Потеря Попова и Тиаре является весомой для центра обороны «Динамо»?

– Конечно, это потеря, но в последнем матче на этих позициях играли Захарченко и Михавко. Поэтому я думаю, что мы справимся, и это не будет критично для нас.

