Команда Свитолиной переиграла команду Костюк на старте World Tennis League
Ястребы выиграли поединок у Коршунов со счетом 25:21, Элина дважды справилась с Мартой
17 декабря команды VB Realty Hawks («Ястребы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны») очным матчевым противостояние открыли выставочный командный турнир World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
«Ястребы» выиграли противостояние у «Коршунов» с общим счетом 25:21 – за каждый выигранный гейм в любом из матчей начислялся один балл.
14 очков команде Hawks принесла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая дважды обыграла еще одну украинку Марту Костюк – вначале в парном поединке (7:5), а затем и в одиночном (7:5).
Решающую победу для Hawks принес Денис Шаповалов, который одолел Дхакшинешвара Суреша 7:5.
World Tennis League 2025. 17 декабря
VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites – 25:21
- Элина Свитолина / Маая Раджешваран Ревати – Марта Костюк / Анкита Райна – 7:5
- Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5
- Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос – 4:6
- Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш – 7:5
17 числа в Бенгалуру также сыграют команды AOS Eagles и Game Changers Falcons.
Каждая команда сыграет друг с другом по круговой системе. Коллективы, которые займут первое и второе места разыграют трофей в финале.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь