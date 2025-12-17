Команда Свитолиной переиграла команду Костюк на старте World Tennis League

17 декабря команды VB Realty Hawks («Ястребы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны») очным матчевым противостояние открыли выставочный командный турнир World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

«Ястребы» выиграли противостояние у «Коршунов» с общим счетом 25:21 – за каждый выигранный гейм в любом из матчей начислялся один балл.

14 очков команде Hawks принесла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая дважды обыграла еще одну украинку Марту Костюк – вначале в парном поединке (7:5), а затем и в одиночном (7:5).

Решающую победу для Hawks принес Денис Шаповалов, который одолел Дхакшинешвара Суреша 7:5.

World Tennis League 2025. 17 декабря

VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites – 25:21

Элина Свитолина / Маая Раджешваран Ревати – Марта Костюк / Анкита Райна – 7:5

– Марта Костюк – 7:5 Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос – 4:6

– 4:6 Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш – 7:5

17 числа в Бенгалуру также сыграют команды AOS Eagles и Game Changers Falcons.

Каждая команда сыграет друг с другом по круговой системе. Коллективы, которые займут первое и второе места разыграют трофей в финале.

Инфографика