Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Свитолиной переиграла команду Костюк на старте World Tennis League
Другие новости
17 декабря 2025, 15:20 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:39
Ястребы выиграли поединок у Коршунов со счетом 25:21, Элина дважды справилась с Мартой

17 декабря команды VB Realty Hawks («Ястребы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны») очным матчевым противостояние открыли выставочный командный турнир World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

«Ястребы» выиграли противостояние у «Коршунов» с общим счетом 25:21 – за каждый выигранный гейм в любом из матчей начислялся один балл.

14 очков команде Hawks принесла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая дважды обыграла еще одну украинку Марту Костюк – вначале в парном поединке (7:5), а затем и в одиночном (7:5).

Решающую победу для Hawks принес Денис Шаповалов, который одолел Дхакшинешвара Суреша 7:5.

World Tennis League 2025. 17 декабря

VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites – 25:21

  • Элина Свитолина / Маая Раджешваран Ревати – Марта Костюк / Анкита Райна – 7:5
  • Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5
  • Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос – 4:6
  • Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш – 7:5

17 числа в Бенгалуру также сыграют команды AOS Eagles и Game Changers Falcons.

Каждая команда сыграет друг с другом по круговой системе. Коллективы, которые займут первое и второе места разыграют трофей в финале.

Инфографика

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
