Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»

Турецкий коуч донецкого «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед матчем шестого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечным предстоит встретиться с «Риекой»:

– Завтра мы будем играть против чемпионов, поэтому нам нужно с уважением относиться к этому матчу. У них разные планы для обеих фаз игры – атаки и защиты. Что касается физической подготовки, я считаю, что мы находятся на одном уровне с соперником. «Риека» очень активна в физической борьбе, это сильная команда. Мы очень их уважаем, у них очень уважаемый тренер. Они могут иметь разные планы для построения игры и позиционных атак, разрабатывают разные планы в зависимости от конкретного матча. Нам нужно правильно действовать в соответствующие моменты, мы должны быть готовы к этому. И должны уметь реагировать на изменения на поле. Я уже предупредил своих игроков. Мы в хорошем положении, и нам нужно его сохранить, ведь у нас есть мечты о Лиге конференций и мы хотим их реализовать.

– «Шахтер» уже обеспечил себе выход в следующий раунд. Вы дадите завтра шанс запасным игрокам или используете основной состав?

– Во-первых, еще ничего не решено, потому что у нас есть возможность закончить в восьмерке лучших, и именно этого мы стремимся. Во-вторых, я говорил это еще с начала сезона: у нас есть 24 игрока, которые имеют схожий уровень. В зависимости от матча, от соперника мы прорабатываем различные планы и системы, в зависимости от анализа определяем стартовый состав. Завтра будет так же. На поле выйдет наша лучшая одиннадцатка. Я всегда подчеркиваю эту мысль, потому что это не команда ротации, а команда-семья. Мы настаиваем на концепции «одна команда – одна семья», именно поэтому я еще раз это подчеркиваю.

– Это последний матч команды в 2025 году, так какие предварительные итоги вы можете подвести? И, в частности, еврокубковые матчи для «Шахтера» начались еще в июле: как вы оцениваете прогресс команды за эти полгода?

– Считаю, это замечательные шесть месяцев. У нас уже была отличная культура игры и организация, но впервые за долгое время «Шахтер» отдает предпочтение молодым игрокам с потенциалом. Я, по сравнению с Де Дзерби, Фонсекой, Пушичем, возможно, тренер с меньшим опытом и моложе, поэтому это новая структура для команды «Шахтер». Мы стараемся делиться нашими взглядами на культуру игры и поддерживать ее, но также стремимся к определенным улучшениям. Это включает большую агрессивность в защите, развитие наших молодых игроков ментально и физически, обучение лучшей игре в ключевые моменты. Что касается этих шести месяцев, то это был очень хороший период как для меня, так и для футболистов. Я считаю, что сейчас я лучше как тренер, а мои игроки – лучше по сравнению с тем, какими были шесть месяцев назад. Мы работаем над нашей системой. У нас лучше налажены автоматизмы, наш механизм начинает работать. Конечно, скорость, возможно, немного упала по сравнению с началом сезона, но я доволен текущим уровнем. У нас большие надежды на будущее, большие мечты по поводу этой команды. Мы должны твердо стоять на ногах. Верю, что мы сможем достичь этих важных мечтаний в будущем через тренировки и настаивание на правильных аспектах футбола.

– У вас был ранний старт сезона, и вы являетесь тренером, который очень верен своим принципам, что вы продемонстрировали и в последней предматчевой речи. Вы подчеркивали изменения позиций, треугольники, а также аспект реакции в игре. Поэтому у меня два вопроса. Во-первых, считаете ли вы, что ваша система сейчас работает очень хорошо, на 70–80 процентов, можете ли вы назвать цифру? И во-вторых, у вас будет двухмесячный перерыв и зимний сбор в Анталье. Считаете ли вы, что в течение этого периода удастся поднять уровень игры команды?

– Что касается системы, я не думаю, что будет правильно давать процентное значение, но я считаю, что мы охватили ее важные аспекты. Сейчас мы очень динамичны, мне нравится наша игра один на один, как мы прессингуем и работаем на поле. Мы предлагаем простые решения, но в этом сезоне мы не всегда имели возможность полностью отобразить нашу систему, и это был определенный учебный опыт для меня как тренера. Это не отход от системы, но иногда нужно предлагать моментальные решения, а из-за травм у нас не всегда были нужные игроки. Поэтому для меня это также будет новый опыт. Двухмесячный перерыв будет проходить как межсезонная подготовка, после этого у нас будет 14 матчей чемпионата и, надеюсь, еще 7-8 еврокубковых игр до финала. То есть запланировано примерно 20 матчей, и мы попробуем подготовить команду физически и ментально в этот период, который мы рассматриваем как межсезонный сбор. Это будет нелегко. Считаю, что наши принципы работают все лучше, мои игроки реагируют быстрее. Я очень доволен уровнем, который мы имеем в защите, но, как я всегда говорю, независимо от того, что я говорю, инициатива принадлежит игрокам на поле – их решение действовать один на один, больше контактировать. Я доволен текущим уровнем. Мы не всегда имели нужных игроков в каждом матче, как я уже говорил, и надеюсь, что во второй части сезона у нас будет больше вариантов, потому что теперь вернулись Траоре и Алиссон, к нам присоединится Оба, поэтому у нас будет более сильный состав. Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на будущее, и я очень доволен позицией, которую мы занимаем. Это дает нам надежду, потому что мы на вершине таблицы УПЛ. Надеюсь, завтрашний матч позволит нам оказаться на вершине в еврокубках. У нас есть возможность мечтать, и я считаю, что это лучшее в жизни.

Я хотел бы дополнить свой ответ. Это история команды, которая имела замечательных фанатов и играла раньше перед 40-50 тысячами болельщиков, но сейчас, даже когда мы делаем 600-700 пасов за игру и играем очень хорошо, мы не чувствуем этого на поле. Кроме того, когда мы играем каждые три дня, это непросто, и если мы проседаем в игре, у нас нет той поддержки от фанатов. Конечно, они путешествуют с нами по всему миру, но очень сложно для таких важных футболистов играть перед 2–3 тысячами болельщиков. Надеюсь, мы вернемся к тем дням, когда играли перед 30 тысячами фанатов.

Поединок между донецким «Шахтером» и «Риекой» состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву.

