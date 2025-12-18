«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Тавалерой
Испанский гранд добыл победу со счетом 3:2
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором его команда со счетом 3:2 одолела «Тавалеру».
«Мне совсем не нравятся пропущенные голы, они не обязательны. В тех немногих матчах, в которых я играю, я хотел бы больше помогать команде. Я в шоке от Мбаппе, но сначала нужно помочь команде выиграть трофеи, а уже потом думать об индивидуальных достижениях».
В этой игре Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана.
Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч с «Тавалерой».
