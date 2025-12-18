Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. «Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Тавалерой
18 декабря 2025, 08:22
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Тавалерой

Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором его команда со счетом 3:2 одолела «Тавалеру».

«Мне совсем не нравятся пропущенные голы, они не обязательны. В тех немногих матчах, в которых я играю, я хотел бы больше помогать команде. Я в шоке от Мбаппе, но сначала нужно помочь команде выиграть трофеи, а уже потом думать об индивидуальных достижениях».

В этой игре Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч с «Тавалерой».

KIEWADIM
Милан,МанСити,Интер стоят до сих пор в очереди))
Перець
Лунін 2 останні матчі 5 пропущених,  цікаво купити його бажаючих стало ще  більше 
