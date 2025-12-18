Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Египет и другие сборные, которые побеждали в Кубке африканских наций
Кубок африканских наций
Египет и другие сборные, которые побеждали в Кубке африканских наций

Уже в воскресенье стартует очередной розыгрыш турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Египта

В воскресенье, 21 декабря, в Марокко начнется 35-й розыгрыш Кубка африканских наций.

В связи с этим вспомним всех победителей турнира.

Рекордсменом соревнований является сборная Египта, которая выигрывала Кубок африканских наций 7 раз. На два титула меньше имеет Камерун (5), на три – Гана (4).

Одни из фаворитов предстоящего турнира, сборная Марокко, только один раз становилась победителем.

Победители Кубка африканских наций

  • 1957 – Египет
  • 1959 – ОАР (Египет)
  • 1962 – Эфиопия
  • 1963 – Гана
  • 1965 – Гана
  • 1968 – Конго-Киншаса (ДР Конго)
  • 1970 – Судан
  • 1972 – Конго
  • 1974 – Заир (ДР Конго)
  • 1976 – Марокко
  • 1978 – Гана
  • 1980 – Нигерия
  • 1982 – Гана
  • 1984 – Камерун
  • 1986 – Египет
  • 1988 – Камерун
  • 1990 – Алжир
  • 1992 – Кот-д'Ивуар
  • 1994 – Нигерия
  • 1996 – Южная Африка
  • 1998 – Египет
  • 2000 – Камерун
  • 2002 – Камерун
  • 2004 – Тунис
  • 2006 – Египет
  • 2008 – Египет
  • 2010 – Египет
  • 2012 – Замбия
  • 2013 – Нигерия
  • 2015 – Кот-д'Ивуар
  • 2017 – Камерун
  • 2019 – Алжир
  • 2021 – Сенегал
  • 2023 – Кот-д'Ивуар

Сборные, выигрывавшие Кубок африканских наций

  • 7 – Египет
  • 5 – Камерун
  • 4 – Гана
  • 3 – Нигерия, Кот-д'Ивуар
  • 2 – ДР Конго, Алжир
  • 1 – Эфиопия, Конго, Судан, Марокко, Южная Африка, Тунис, Замбия, Сенегал
