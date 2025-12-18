Египет и другие сборные, которые побеждали в Кубке африканских наций

В воскресенье, 21 декабря, в Марокко начнется 35-й розыгрыш Кубка африканских наций.

В связи с этим вспомним всех победителей турнира.

Рекордсменом соревнований является сборная Египта, которая выигрывала Кубок африканских наций 7 раз. На два титула меньше имеет Камерун (5), на три – Гана (4).

Одни из фаворитов предстоящего турнира, сборная Марокко, только один раз становилась победителем.

Победители Кубка африканских наций

1957 – Египет

1959 – ОАР (Египет)

1962 – Эфиопия

1963 – Гана

1965 – Гана

1968 – Конго-Киншаса (ДР Конго)

1970 – Судан

1972 – Конго

1974 – Заир (ДР Конго)

1976 – Марокко

1978 – Гана

1980 – Нигерия

1982 – Гана

1984 – Камерун

1986 – Египет

1988 – Камерун

1990 – Алжир

1992 – Кот-д'Ивуар

1994 – Нигерия

1996 – Южная Африка

1998 – Египет

2000 – Камерун

2002 – Камерун

2004 – Тунис

2006 – Египет

2008 – Египет

2010 – Египет

2012 – Замбия

2013 – Нигерия

2015 – Кот-д'Ивуар

2017 – Камерун

2019 – Алжир

2021 – Сенегал

2023 – Кот-д'Ивуар

Сборные, выигрывавшие Кубок африканских наций