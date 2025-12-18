Египет и другие сборные, которые побеждали в Кубке африканских наций
Уже в воскресенье стартует очередной розыгрыш турнира
В воскресенье, 21 декабря, в Марокко начнется 35-й розыгрыш Кубка африканских наций.
В связи с этим вспомним всех победителей турнира.
Рекордсменом соревнований является сборная Египта, которая выигрывала Кубок африканских наций 7 раз. На два титула меньше имеет Камерун (5), на три – Гана (4).
Одни из фаворитов предстоящего турнира, сборная Марокко, только один раз становилась победителем.
Победители Кубка африканских наций
- 1957 – Египет
- 1959 – ОАР (Египет)
- 1962 – Эфиопия
- 1963 – Гана
- 1965 – Гана
- 1968 – Конго-Киншаса (ДР Конго)
- 1970 – Судан
- 1972 – Конго
- 1974 – Заир (ДР Конго)
- 1976 – Марокко
- 1978 – Гана
- 1980 – Нигерия
- 1982 – Гана
- 1984 – Камерун
- 1986 – Египет
- 1988 – Камерун
- 1990 – Алжир
- 1992 – Кот-д'Ивуар
- 1994 – Нигерия
- 1996 – Южная Африка
- 1998 – Египет
- 2000 – Камерун
- 2002 – Камерун
- 2004 – Тунис
- 2006 – Египет
- 2008 – Египет
- 2010 – Египет
- 2012 – Замбия
- 2013 – Нигерия
- 2015 – Кот-д'Ивуар
- 2017 – Камерун
- 2019 – Алжир
- 2021 – Сенегал
- 2023 – Кот-д'Ивуар
Сборные, выигрывавшие Кубок африканских наций
- 7 – Египет
- 5 – Камерун
- 4 – Гана
- 3 – Нигерия, Кот-д'Ивуар
- 2 – ДР Конго, Алжир
- 1 – Эфиопия, Конго, Судан, Марокко, Южная Африка, Тунис, Замбия, Сенегал
