Шахтер пропустит от Риеки. Кварцяный спрогнозировал счет матча ЛК

Сегодня, 18 декабря «Шахтер» в заключительном поединке группового этапа Лиги конференций сыграет против хорватской «Риеки». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный отечественный тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями накануне этой встречи, спрогнозировав и итоговый счет.

– Видно, что «горняки» мотивированы на каждую игру, они поймали кураж. – сказал Кварцяный. – Уверен, что и этот матч, как и поединок «Динамо» – «Ноа» будет интересным. Я отдаю предпочтение украинской команде, так как ее соперник переживает не лучшие времена. Хотя изюминка хорватского футбола в плане талантов, никогда не пропадает.

Что касается прогноза, то прошлый результат я немного не угадал, поставив на – 3:1. Но я снова сделаю такой же прогноз. У «горняков» есть все, чтобы на мажорной ноте завершить групповой раунд.