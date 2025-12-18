Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер пропустит от Риеки. Кварцяный спрогнозировал счет матча ЛК
Лига конференций
18 декабря 2025, 10:45
Авторитетный украинский наставник также отметил изюминку хорватского футбола

Сегодня, 18 декабря «Шахтер» в заключительном поединке группового этапа Лиги конференций сыграет против хорватской «Риеки». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный отечественный тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями накануне этой встречи, спрогнозировав и итоговый счет.

– Видно, что «горняки» мотивированы на каждую игру, они поймали кураж. – сказал Кварцяный. – Уверен, что и этот матч, как и поединок «Динамо» – «Ноа» будет интересным. Я отдаю предпочтение украинской команде, так как ее соперник переживает не лучшие времена. Хотя изюминка хорватского футбола в плане талантов, никогда не пропадает.

Что касается прогноза, то прошлый результат я немного не угадал, поставив на – 3:1. Но я снова сделаю такой же прогноз. У «горняков» есть все, чтобы на мажорной ноте завершить групповой раунд.

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Матч против Риеки станет 150-м домашним для Шахтера в еврокубках
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
