«Выступление Ноа – это сенсация». Наш разведчик передает из Еревана

Сегодня, 18 декабря «Динамо» проведет последний матч группового раунда Лиги конференций. Поединок против «Ноа» будет и последним для киевлян в нынешней еврокубковой кампании, поскольку до плей-офф уже не дотянутся. Тем не менее, в Украине все ждут от команды Игоря Костюка победы.
О сопернике киевлян сайту Sport.ua экслюзивно рассказал футболист, который выступает в Армении уже почти шесть лет. Воспитанник «Шахтера», а также экс-защитник «Мариуполя», «Олимпика», «Арсенала» и «Карпат» Сергей Вакуленко сейчас защищает цвета самого титулованного армянского клуба «Пюник».
– Сергей, ты уже почти шесть лет выступаешь в Армении. Тебя все устраивает?
– Да. Если бы не устраивало, не играл бы здесь (улыбается). Меня уже все знают, хорошо относятся, плюс неплохие условия по контракту.
– Клуб для тебя снимает квартиру или уже обзавелся своим жильем?
– Снимаю, хотя если бы знал, что так долго задержусь в Армении, то, наверное, уже купил бы квартиру.
– В Ереване комфортно жить?
– За последние годы город сильно прибавил в развитии. Много красивых застроек. Моей семье здесь нравится, а это для меня очень важно.
– Чем хорош местный чемпионат?
– Как сказать. Мне нравится хотя бы то, что моя прошлая и нынешняя команды борются за попадание еврокубки, чего у меня не было в Украине. В свое время было сложно попасть в «Шахтер» или «Динамо».
– Если не вдаваться в конкретику, лидеры чемпионата Армении по зарплатам отстают от украинских команд?
– От первых пяти шести клубов, думаю, да. А вот с теми командами, которые находятся во второй половине таблицы, думаю, будет равенство.
– Каков зрительский интерес к футболу в Армении?
– Не скажу, что он очень большой. Да, когда играет сборная, еврокубковые матчи или лобовые игры в чемпионате, зрителей приходит много, а вот на, так сказать, рядовые поединки, болельщики идут неохотно.
– Первые два с половиной года своей командировки ты защищал цвета «Арарата-Армении». Почему ваши дороги разошлись?
– Не хотелось бы вдаваться в подробности, были свои нюансы, поэтому я попросил руководство клуба отпустить меня по истечении контракта.
– Почему потом перешел в «Пюник»?
– Там, как узнали, что я ушел, сразу предложили перейти к ним. Меня набрал наставник Егише Меликян, который известен по выступлениям и работе в Украине, и я сразу согласился.
– Почему в августе клуб с ним расстался?
– Он, можно сказать, сам ушел, поскольку поступило предложение возглавить сборную Армении. От такого не отказываются (улыбается).
– Какие задачи стоят на сезон у «Пюника»?
– Выиграть золотые медали чемпионата. А какие еще могут быть цели у самой титулованной команды Армении. Да, мы сейчас отстаем от лидера на пять очков, но у нас игра в запасе, так что все в наших руках. Но могу сказать, что очки в чемпионате Армении набирать не так уж просто. Здесь нет грандов, как, допустим, чуть раньше в Украине были «Шахтер» и «Динамо» с индивидуально сильными исполнителями в составе. В армянском чемпионате нет такой разницы. Если более слабая команда ставит автобус, то забить крайне сложно, поскольку уровень мастерства у фаворитов не настолько велик, чтобы без особых проблем проходить эшелонированную оборону.
– С «Пюником» ты уже становился чемпионом. Это пока твое самое большое достижение, как футболиста?
– В принципе, да. Ну, и, конечно, участие в групповом раунде Лиги конференций. Опять же, если бы я был в Украине, то этого не прочувствовал бы. Когда я был помоложе, еще задолго до полномасштабной войны, в клубы УПЛ приезжали легионеры на колоссальные зарплаты, соответственно, и уровень исполнителей был космическим. Поэтому попасть в те команды, которые участвовали в еврокубках, было очень сложным делом.
– В том чемпионате-2023/24 вы на два очка опередили «Ноа». Эта команда в то время начала подниматься в авторитете?
– Совершенно верно. В том сезоне в команду начали вкладывать серьезные деньги, пришел новый владелец или президент, я точно не знаю, и начали покупать футболистов более высокого уровня. Однако мы дожали соперника и таки смогли выиграть золотые медали.
– В нынешнем розыгрыше Лиги конференций «Ноа» с большой долей вероятности может пробиться в плей-офф.
– Думаю, это сенсация. Сейчас армянские команды вообще редко выходят в групповой этап, поэтому это может быть большая неожиданность. Я не ожидал, что они добьются такого результата. Что можно сказать, молодцы.
– В последнем туре группового раунда соперником этой команды будет «Динамо». В этой паре есть фаворит?
– Учитывая, что киевляне сейчас пребывают, мягко говоря, не в лучшем состоянии, считаю, что шансы в этой встрече у команд, примерно, равны. Какая будет мотивация у «Динамо»? Разве что наставник разбавит состав молодыми исполнителями, которые будут пытаться себя зарекомендовать, не более того. В свою очередь «Ноа» сделает все, чтобы добиться исторического для себя результата.
– Почему в Лиге конференций «Ноа» выступает неплохо, а в чемпионате идет лишь на пятом месте?
– Действительно, во внутренних соревнованиях они немало очков растеряли в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Возможно, из-за того, что на два фронта им не хватает футболистов, чтобы выступать одинаково ровно. Ставка сделана на еврокубки, где «Ноа» играет практически одними легионерами, а в Армении на поле выходят футболисты ротации или второго состава, отсюда и осечки.
– Какие сильные стороны у этого соперника?
– Как я сказал, там много иностранцев неплохого качества. Сильные стороны? Трудно сказать. Они не бьют мяч, куда попало, автобус у своих ворот не ставят, пытаются играть в качественный футбол.
– Кто у них лидер?
– Естественно, что главная ударная сила, это боснийский нападающий Нардин Мулахусейнович, который в групповом раунде Лиги конференций забил пять мячей. Также у «Ноа» неплохая центральная ось – защитники и полузащитники.
– Каким будет твой прогноз на матч «Динамо» – «Ноа»?
– Сложно предсказать. Счет я не назову, но поставлю на ничью.
– За чемпионатом Украины следишь?
– Смотрю не прям каждый матч, но, в принципе, новости читаю, обзоры не пропускаю, поэтому в курсе дел (улыбается).
– На чьей стороне твои симпатии?
– Мне нравится, как сейчас действует «Шахтер», думаю, именно «горняки» выиграют золотые медали чемпионата. Также я бы отметил хорошую и осмысленную игру ЛНЗ, «Полесья» и «Металлиста 1925».
– Ты, можно сказать, воспитанник «Шахтера». Сейчас спустя годы анализировал, почему не удалось пробиться в первую команду?
– Если бы это было сейчас, то, возможно, что-то и получилось бы. Молодым футболистам сейчас дается великолепный шанс играть в первой команде. А 12 лет назад, извините, таких шансов, по сути, не было. Кто тогда из Академии попал в основу, только Ярослав Ракицкий. Бразильцев покупали за 10-20 миллионов долларов, а если приобретали украинцев, то лучших из лучших. Я хоть и летал на сборы с Мирчей Луческу, а потом и с Паулу Фонсекой, играл в спаррингах, но дальше не пошло. Может, где-то и сам не доработал, хотя старался. Как есть, так есть.
– Когда у тебя заканчивается контракт с «Пюником»?
– Буквально вчера я продлил соглашение на полтора года. Я этому рад, значит, на меня рассчитывают, поэтому и дальше буду стараться приносить пользу своей команде.
