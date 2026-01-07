Тренер Шахтера: «У нас конкуренция всегда безумна»

Главный тренер юношеской команды донецкого Шахтера Алексей Белик рассказал, почему украинский полузащитник Иван Лосенко не смог заиграть в расположении «горняков».

– Почему он не получил шанса в первой команде раньше? Большая конкуренция или все-таки Иван где-то был обделен вниманием?

– В Шахтере конкуренция всегда безумна. И пропасть между юношеским и взрослым футболом у нас, в Украине, большая, а между юношеской и первой командой Шахтера – еще больше.

Таковы реалии. Меня как тренера это беспокоит, я ежедневно ломаю голову, как сократить эту дистанцию. Конечно, я хочу, чтобы как можно больше игроков U-19 выступали за первую команду Шахтера – это одна из главных задач моей работы.

На сегодняшний день путь через аренду, к сожалению, немного короче, чем напрямую. Но я всегда говорю ребятам: «Вы должны тренироваться на 100%». Это иногда судьба. Кого-то продадут, кто травмируется – и вас могут взять на сборы одним днем. Надо быть готовым к такому шансу и вызову, – сказал Белик.