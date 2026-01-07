Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 15:18 | Обновлено 07 января 2026, 15:46
Луческу впервые дал комментарий после того, как попал в больницу

Наставник сборной Румынии планировал отправиться в Анталью

Луческу впервые дал комментарий после того, как попал в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу, известны украинским фанатам по работе в донецком «Шахтере» и киевском «Динамо», впервые дал комментарий о своем самочувствии после того, как он был госпитализирован из-за проблем с сердцем:

«Я не поехал в Анталию, потому что чувствовал себя не очень хорошо, вот и все. Жду, когда ребята вернутся, а потом поеду туда, куда будет нужно. Все максимально понятно».

В марте сборной Румынии предстоит принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира. В полуфинале соперником команды Луческу станет Турция, а вслучае выхода в финал румынам придется сразить с победителем пары Словакия – Косово.

Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Анталья
Даниил Кирияка Источник: Digisport.ro
