Луческу впервые дал комментарий после того, как попал в больницу
Наставник сборной Румынии планировал отправиться в Анталью
Наставник сборной Румынии Мирча Луческу, известны украинским фанатам по работе в донецком «Шахтере» и киевском «Динамо», впервые дал комментарий о своем самочувствии после того, как он был госпитализирован из-за проблем с сердцем:
«Я не поехал в Анталию, потому что чувствовал себя не очень хорошо, вот и все. Жду, когда ребята вернутся, а потом поеду туда, куда будет нужно. Все максимально понятно».
В марте сборной Румынии предстоит принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира. В полуфинале соперником команды Луческу станет Турция, а вслучае выхода в финал румынам придется сразить с победителем пары Словакия – Косово.
