Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу
Португалия
18 декабря 2025, 10:39 | Обновлено 18 декабря 2025, 11:58
156
0

14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу

На этот раз это произошло в матче Кубка Португалии

18 декабря 2025, 10:39 | Обновлено 18 декабря 2025, 11:58
156
0
14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин сыграл 52-й «сухой» матч за Бенфику во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 1/8 Кубка Португалии, в котором «орлы» победили Фаренсе со счетом 2:0.

Украинский голкипер отыграл в этой игре полный второй тайм.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (52)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 14

В сезоне 2025/26 в активе Трубина уже 14 матчей за Бенфику без пропущенных мячей во всех турнирах.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику в сезоне 2025/26 во всех турнирах (14)

  • 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
  • 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
  • 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
  • 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
  • 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
  • 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
  • 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
  • 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику

  • 123 матча (72 – Примейра, 28 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 6 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 52 матча без пропущенных мячей
По теме:
Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо
Бенфика Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 09:31 1
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций

Виталий Кварцяный в числе этих соперников назвал три клуба из топовых европейских чемпионатов

Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 2
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны

На Виталия претендует «Фенербахче»

Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Футбол | 17.12.2025, 21:42
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18.12.2025, 09:00
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17.12.2025, 15:38
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 50
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем