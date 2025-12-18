14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу

Анатолий Трубин сыграл 52-й «сухой» матч за Бенфику во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 1/8 Кубка Португалии, в котором «орлы» победили Фаренсе со счетом 2:0.

Украинский голкипер отыграл в этой игре полный второй тайм.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (52)

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 14

В сезоне 2025/26 в активе Трубина уже 14 матчей за Бенфику без пропущенных мячей во всех турнирах.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику в сезоне 2025/26 во всех турнирах (14)

17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2

14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4

10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0

25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2

01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3

25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0

05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0

20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3

27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0

20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0

16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1

12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику