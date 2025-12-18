14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу
На этот раз это произошло в матче Кубка Португалии
Анатолий Трубин сыграл 52-й «сухой» матч за Бенфику во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 1/8 Кубка Португалии, в котором «орлы» победили Фаренсе со счетом 2:0.
Украинский голкипер отыграл в этой игре полный второй тайм.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (52)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 14
В сезоне 2025/26 в активе Трубина уже 14 матчей за Бенфику без пропущенных мячей во всех турнирах.
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику в сезоне 2025/26 во всех турнирах (14)
- 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
- 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
- 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
- 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
- 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
- 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
- 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
- 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику
- 123 матча (72 – Примейра, 28 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 6 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 52 матча без пропущенных мячей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Кварцяный в числе этих соперников назвал три клуба из топовых европейских чемпионатов
На Виталия претендует «Фенербахче»