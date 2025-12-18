Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Лига конференций
18 декабря 2025, 09:31
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций

Виталий Кварцяный в числе этих соперников назвал три клуба из топовых европейских чемпионатов

Динамо. Одним из главных конкурентов Шахтера будет Кристал Пэлас

Уже со 100-процентной гарантией можно говорить о том, что «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги конференций, однако пока не решен вопрос, с какого места. Впрочем, уже сейчас определены главные конкуренты украинской команды в этом турнире. Об этом в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua сообщил известный отечественный футбольный специалист Виталий Кварцяный.

– Там есть таких команд десять, которые могут выстрелить, – сказал Кварцяный. – Но я бы, наверное, выделил бы английский «Кристал Пэлас», хотя трудно сказать, что для них в приоритете: выиграть Лигу конференций или пробиться в Лигу чемпионов, испанский «Рай Вальекано» и, наверное, французский «Страсбург».

Напомним, что свой последний матч на групповом этапе Лиги конференций «Шахтер» проведет в Кракове сегодня, 18 декабря против хорватской «Риеки». Начало поединка – в 22:00.

Виталий Кварцяный Лига конференций Шахтер Донецк Риека Кристал Пэлас Страсбург Райо Вальекано
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 1
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
