Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций

Уже со 100-процентной гарантией можно говорить о том, что «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги конференций, однако пока не решен вопрос, с какого места. Впрочем, уже сейчас определены главные конкуренты украинской команды в этом турнире. Об этом в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua сообщил известный отечественный футбольный специалист Виталий Кварцяный.

– Там есть таких команд десять, которые могут выстрелить, – сказал Кварцяный. – Но я бы, наверное, выделил бы английский «Кристал Пэлас», хотя трудно сказать, что для них в приоритете: выиграть Лигу конференций или пробиться в Лигу чемпионов, испанский «Рай Вальекано» и, наверное, французский «Страсбург».

Напомним, что свой последний матч на групповом этапе Лиги конференций «Шахтер» проведет в Кракове сегодня, 18 декабря против хорватской «Риеки». Начало поединка – в 22:00.