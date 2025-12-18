Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
«Торба» для Риеки». Леонов дал прогноз на матч Шахтера в Лиге конференций

Бывший полузащитник «горняков» считает, подопечным Арды Турана место в финале турнира

Шахтер. Хамрун Спартанс – Шахтер

Несмотря на то, что «Шахтер» обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций, предстоящий матч группового раунда против хорватской «Риеки», который состоится сегодня, будет очень важным, так как от этого зависит итоговое место команды Арды Турана в турнирной таблице.

О том, смогут ли «горняки» на мажорной ноте завершить эту стадию соревнований сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легендарный в прошлом игрок «Шахтера» Игорь Леонов.

– Игорь Иванович, если в чемпионате «Шахтер» немного пробуксовывает, то в Лиге конференций команда Арды Турана добилась трех побед кряду и претендует на первое место. Что скажите?
– Уровень Лиги конференций по европейским меркам посредственный. Клубы даже в Лиге Европы не на голову, а на две превосходит команды из ЛК, поэтому я был бы удивлен, если бы «Шахтер» не находился в лидерах. Думаю, что руководство клуба вправе требовать от коллектива выхода в финал этого турнира.

– Когда задачи практически выполнены, у футболистов может быть отпускное настроение и, соответственно, не такая мотивация, как это необходимо?
– Футболисты, которые собраны в «Шахтере» – профессионалы. Уверен, что команда изо всех сил будет стремиться к максимальному результату в матче с «Риекой». А учитывая эмоциональность Арды Турана во время поединков, тем более. Несмотря на то, что это молодой тренер он имеет за плечами опыт, не говоря уже о его футбольной карьере. Амбиции наставника говорят о том, что он хочет многого добиться у руля «Шахтера».

– «Риека» также хочет пробиться в плей-офф, не проигрывая в Лиге конференций уже четыре поединка. Это будет сложный матч для украинской команды?
– Я немного знаком с хорватским футболом, поэтому могу сказать, что если, даже команда будет занимать последнее место, она будет биться до конца, а «Риека» однозначно относится к таким командам. Поэтому на турнирную таблицу можно не смотреть. Однозначно, игра для «Шахтера» будет непростой.

– Обоснуйте свою уверенность, что подопечные Арды Турана могут дойти до финала Лиги конференций?
– Я хоть и назвал Лигу конференций слабой по своему уровню, там есть несколько неплохих команд. Тот же «Кристал Пэлас», «Самсунспор», «Страсбург». Но с ними, я так понимаю, «Шахтер» может пересечься ближе к решающим матчам. Под конец осени и в начале зимы «горняки» набрали хорошую форму, их игра вселяет оптимизм.

– То есть, сегодня в победе «Шахтера» над «Риекой» вы не сомневаетесь?
– В принципе, да. Все зависит от настроя на игру. А если еще «горнякам» удастся отличиться в начале поединка, то могут набить сопернику и полную торбу. Впрочем, как я уже сказал, хорваты просто так очки не отдадут. Тем не менее, уровень футболистов у нашей команды выше, поэтому предположу, что поединок завершится победой украинской команды со счетом 3:1.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Я видел некоторые его матчи, он мне понравился»
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
