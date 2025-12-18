Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Бразилии разорвал контракт с клубом
Бразилия
18 декабря 2025, 09:39
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Бразилии разорвал контракт с клубом

Тиаго Силва покинул «Флуминенсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Бразильский защитник Тиаго Силва покинул «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

41-летний футболист разорвал контракт с «Флуминенсе». К клубу он присоединился в 2024 году.

В прошедшем сезоне он провел 46 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что сын Тиаго Силвы получил вызов в сборную Англии.

свободный агент чемпионат Бразилии по футболу Флуминенсе Тиаго Силва
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
