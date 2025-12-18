ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Бразилии разорвал контракт с клубом
Тиаго Силва покинул «Флуминенсе»
Бразильский защитник Тиаго Силва покинул «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
41-летний футболист разорвал контракт с «Флуминенсе». К клубу он присоединился в 2024 году.
В прошедшем сезоне он провел 46 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что сын Тиаго Силвы получил вызов в сборную Англии.
O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025
Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник «горняков» считает, подопечным Арды Турана место в финале турнира
Бывший биатлонист словесно уничтожил Федерацию биатлона Норвегии