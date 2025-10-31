ФОТО. Сын легенды сборной Бразилии будет выступать за сборную Англии

Сын легендарного защитника Тиаго Силвы – Яго – получил приглашение в тренировочный лагерь сборной Англии (U-15), который пройдет в Сент-Джордж Парке.

15-летний Яго выступает за академию «Челси» вместе со старшим братом Исагу. Оба живут в Англии с 2020 года, когда их отец перешел из «Пари Сен-Жермен» в лондонский клуб. По правилам ФИФА, братья могут представлять Англию, поскольку прожили в стране более п’яти лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Тьягу Силва провёл четыре сезона в «Челси», выиграл Лигу чемпионов, а в 2024 году вернулся в «Флуминенсе». Его жена Белль и сыновья по-прежнему живут в Лондоне и часто посещают матчи «синих».

В Instagram Яго написал: «Гордый момент — быть приглашённым на свой первый сбор Англии. Работа продолжается». Следующий турнир сборной Англии U-15 пройдёт в декабре.