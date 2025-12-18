Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Лига конференций
18 декабря 2025, 11:49
Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК

Это будет последний матч календарного года для команды Игоря Костюка

Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился с Sport.ua своими мыслями о делах в динамовском коллективе и высказал соображения относительно сегодняшнего матча Лиги конференций с армянским «Ноа».

– Как можно расценивать назначение Игоря Костюка на роль полноправного главного тренера «Динамо»? Неужели две победы над скромными соперниками – «Кудровкой» и «Вересом» – являются столь весомым основанием для этого?

– На мой взгляд, руководство «Динамо» приняло осознанное решение. На то есть причины. Самое главное – это корректировка бюджета. Расчет будет делаться на своих воспитанников. Кто, как не Костюк, сможет вводить молодежь в основной состав. Это большой риск, но решение принято.

– Насколько способно «Динамо» сегодня хлопнуть дверью в заключительном еврокубковом матче этого года с «Ноа»?

– Я не думаю, что это получится. На мой взгляд, главный тренер будет экспериментировать с составом. Результат непредсказуем. Именно этот матч вряд ли вызовет ажиотаж со стороны болельщиков.

– Все же следует ли ожидать неожиданности, продиктованной «чемоданным» настроением?

– Делать выводы по этой игре бессмысленно. На мой взгляд, тренеру нужно дать время внедрить свои идеи. Выводы будем делать в мае месяце.

Ранее известный тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на матч «Динамо» – «Ноа».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
