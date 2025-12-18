Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Это будет последний матч календарного года для команды Игоря Костюка
Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился с Sport.ua своими мыслями о делах в динамовском коллективе и высказал соображения относительно сегодняшнего матча Лиги конференций с армянским «Ноа».
– Как можно расценивать назначение Игоря Костюка на роль полноправного главного тренера «Динамо»? Неужели две победы над скромными соперниками – «Кудровкой» и «Вересом» – являются столь весомым основанием для этого?
– На мой взгляд, руководство «Динамо» приняло осознанное решение. На то есть причины. Самое главное – это корректировка бюджета. Расчет будет делаться на своих воспитанников. Кто, как не Костюк, сможет вводить молодежь в основной состав. Это большой риск, но решение принято.
– Насколько способно «Динамо» сегодня хлопнуть дверью в заключительном еврокубковом матче этого года с «Ноа»?
– Я не думаю, что это получится. На мой взгляд, главный тренер будет экспериментировать с составом. Результат непредсказуем. Именно этот матч вряд ли вызовет ажиотаж со стороны болельщиков.
– Все же следует ли ожидать неожиданности, продиктованной «чемоданным» настроением?
– Делать выводы по этой игре бессмысленно. На мой взгляд, тренеру нужно дать время внедрить свои идеи. Выводы будем делать в мае месяце.
Ранее известный тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на матч «Динамо» – «Ноа».
