Ярмолюк лидирует в одном интересном статистическом рейтинге топ-5 лиг
В активе молодого полузащитника Брентфорда наибольшее количество перехватов среди сверстников
Егор Ярмолюк, по данным DataMB, является одним из двух лидеров по количеству перехватов среди всех полузащитников U21 топ-5 лиг.
В активе игрока Брентфорда и Ноа Садики из Сандерленда по 58 удачных перехватов в сезоне 2025/26.
Полузащитники U21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством перехватов в сезоне
- 58 — Ноа Садики (Сандерленд, 20 лет)
- 58 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
- 56 — Чема Андрес (Штутгарт, 20 лет)
- 53 — Артур Авом (Лорьян, 20 лет)
- 49 — Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)
Напомним, что в активе Ярмолюка уже 16 сыгранных матчей за Брентфорд в АПЛ в сезоне 2025/26.
