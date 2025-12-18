Ярмолюк лидирует в одном интересном статистическом рейтинге топ-5 лиг

Егор Ярмолюк, по данным DataMB, является одним из двух лидеров по количеству перехватов среди всех полузащитников U21 топ-5 лиг.

В активе игрока Брентфорда и Ноа Садики из Сандерленда по 58 удачных перехватов в сезоне 2025/26.

Полузащитники U21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством перехватов в сезоне

58 — Ноа Садики (Сандерленд, 20 лет)

58 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)

56 — Чема Андрес (Штутгарт, 20 лет)

53 — Артур Авом (Лорьян, 20 лет)

49 — Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)

Напомним, что в активе Ярмолюка уже 16 сыгранных матчей за Брентфорд в АПЛ в сезоне 2025/26.