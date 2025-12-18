Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
18 декабря 2025, 10:52 | Обновлено 18 декабря 2025, 11:32
Ярмолюк лидирует в одном интересном статистическом рейтинге топ-5 лиг

В активе молодого полузащитника Брентфорда наибольшее количество перехватов среди сверстников

Ярмолюк лидирует в одном интересном статистическом рейтинге топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Егор Ярмолюк, по данным DataMB, является одним из двух лидеров по количеству перехватов среди всех полузащитников U21 топ-5 лиг.

В активе игрока Брентфорда и Ноа Садики из Сандерленда по 58 удачных перехватов в сезоне 2025/26.

Полузащитники U21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством перехватов в сезоне

  • 58 — Ноа Садики (Сандерленд, 20 лет)
  • 58 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
  • 56 — Чема Андрес (Штутгарт, 20 лет)
  • 53 — Артур Авом (Лорьян, 20 лет)
  • 49 — Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)

Напомним, что в активе Ярмолюка уже 16 сыгранных матчей за Брентфорд в АПЛ в сезоне 2025/26.

Статистика Ярмолюка в матче против Ман Сити – какая оценка у украинца?
ГВАРДИОЛА: «Даже слепой увидит, какой он исключительный игрок»
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
статистика Егор Ярмолюк Брентфорд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
