Матч против Риеки станет 150-м домашним для Шахтера в еврокубках

Матч 6-го тура Лиги конференций против Риеки, который состоится в Кракове, станет для Шахтера юбилейным, 150-м домашним в еврокубках.

В предыдущих 149 поединках 76 раз побеждали горняки, 35 раз – соперники Шахтера, еще 38 раз была зафиксирована ничья.

За свою историю выступлений в еврокубках донецкий клуб принимал своих соперников в Донецке, Львове, Харькове, Киеве, Варшаве, Гамбурге, Гельзенкирхене, Любляне и Кракове.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (149)