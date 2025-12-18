Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Матч против Риеки станет 150-м домашним для Шахтера в еврокубках
18 декабря 2025, 11:21
Матч против Риеки станет 150-м домашним для Шахтера в еврокубках

Вспомним, в каких городах и на каких стадионах Шахтер принимал своих соперников

Матч против Риеки станет 150-м домашним для Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер

Матч 6-го тура Лиги конференций против Риеки, который состоится в Кракове, станет для Шахтера юбилейным, 150-м домашним в еврокубках.

В предыдущих 149 поединках 76 раз побеждали горняки, 35 раз – соперники Шахтера, еще 38 раз была зафиксирована ничья.

За свою историю выступлений в еврокубках донецкий клуб принимал своих соперников в Донецке, Львове, Харькове, Киеве, Варшаве, Гамбурге, Гельзенкирхене, Любляне и Кракове.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (149)

  • 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
  • 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
  • 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
  • 18 – Львов, «Арена Львов»
  • 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
  • 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
  • 5 – Варшава, Стадион польской армии
  • 5 – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
  • 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
  • 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
  • 1 – Любляна, «Арена Стожице»
Лига конференций Шахтер - Риека Шахтер Донецк Риека статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
