Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер УПЛ близок к прощанию с пятью футболистами
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 10:33 |
ЛНЗ может избавиться от некоторых игроков

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ в ближайшее время может попрощаться с пятью футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги может избавиться от Эйнела Соареша, Александра Каплиенко, Артура Авагимяна, Ивана Ермачкова и Ярослава Кисиля.

Причиной, по которой команду может покинуть Эйнел, является его поведение. Остальные четыре игрока просто получают мало игровой практики.

После 16 туров чемпионата Украины ЛНЗ с 35 баллами лидирует в таблице.

Ранее был обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах.

ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Эйнел Соареш Александр Каплиенко Ярослав Кисиль Иван Ермачков Артур Авагимян
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Khafre
Ярослав Кисіль міг би підсилити лівий фланг захисту динамо
