Лидер УПЛ близок к прощанию с пятью футболистами

Черкасский ЛНЗ в ближайшее время может попрощаться с пятью футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги может избавиться от Эйнела Соареша, Александра Каплиенко, Артура Авагимяна, Ивана Ермачкова и Ярослава Кисиля.

Причиной, по которой команду может покинуть Эйнел, является его поведение. Остальные четыре игрока просто получают мало игровой практики.

После 16 туров чемпионата Украины ЛНЗ с 35 баллами лидирует в таблице.

Ранее был обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах.