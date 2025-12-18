Лидер УПЛ близок к прощанию с пятью футболистами
ЛНЗ может избавиться от некоторых игроков
Черкасский ЛНЗ в ближайшее время может попрощаться с пятью футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».
По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги может избавиться от Эйнела Соареша, Александра Каплиенко, Артура Авагимяна, Ивана Ермачкова и Ярослава Кисиля.
Причиной, по которой команду может покинуть Эйнел, является его поведение. Остальные четыре игрока просто получают мало игровой практики.
После 16 туров чемпионата Украины ЛНЗ с 35 баллами лидирует в таблице.
Ранее был обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах.
