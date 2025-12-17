Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:38
Обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах

Команда Виталия Пномарева проведет девять матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. ЛНЗ

Обнародован календарь спаррингов черкасского ЛНЗ на зимних сборах, которые команда проведет в Турции.

Подопечные Пономарева, которые по итогам первого круга чемпионата Украины идут первыми с 35 набранными баллами, проведут девять матчей:

  • 17.01 ЛНЗ – Дукла Прага
  • 21.01 ЛНЗ – ЦСКА София
  • 25.01. ЛНЗ – Полония Варшава
  • 31.01. ЛНЗ – Сараево
  • 31.01. ЛНЗ – Желизничар Сараево
  • 7.02. ЛНЗ – Колос
  • 10.02 ЛНЗ – Шахтер
  • 13.02 ЛНЗ – Рига

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может зимой подписать нигерийского хавбека, выступающего в Словакии.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
