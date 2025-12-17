Обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах

Обнародован календарь спаррингов черкасского ЛНЗ на зимних сборах, которые команда проведет в Турции.

Подопечные Пономарева, которые по итогам первого круга чемпионата Украины идут первыми с 35 набранными баллами, проведут девять матчей:

17.01 ЛНЗ – Дукла Прага

21.01 ЛНЗ – ЦСКА София

25.01. ЛНЗ – Полония Варшава

31.01. ЛНЗ – Сараево

31.01. ЛНЗ – Желизничар Сараево

7.02. ЛНЗ – Колос

10.02 ЛНЗ – Шахтер

13.02 ЛНЗ – Рига

