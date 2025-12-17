Украина. Премьер лига17 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:38
Обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах
Команда Виталия Пномарева проведет девять матчей
Обнародован календарь спаррингов черкасского ЛНЗ на зимних сборах, которые команда проведет в Турции.
Подопечные Пономарева, которые по итогам первого круга чемпионата Украины идут первыми с 35 набранными баллами, проведут девять матчей:
- 17.01 ЛНЗ – Дукла Прага
- 21.01 ЛНЗ – ЦСКА София
- 25.01. ЛНЗ – Полония Варшава
- 31.01. ЛНЗ – Сараево
- 31.01. ЛНЗ – Желизничар Сараево
- 7.02. ЛНЗ – Колос
- 10.02 ЛНЗ – Шахтер
- 13.02 ЛНЗ – Рига
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может зимой подписать нигерийского хавбека, выступающего в Словакии.
