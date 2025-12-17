ЛНЗ может зимой подписать нигерийского хавбека, выступающего в Словакии
20-летний Адам Якубу играет за словацкий клуб Тренчин
Черкасский ЛНЗ может подписать нигерийца Адама Якубу, опорного полузащитника из Словакии.
Несмотря на появление информации в медиа о возможном интересе «Шахтера» к 20-летнему хавбеку «Тренчина» Адаму Якубу, эти слухи не подтверждаются.
Именно ЛНЗ сейчас ведет конкретные переговоры с нигерийским футболистом и рассматривает его как один из вариантов усиления центра поля.
Якубу перешел в словацкий «Тренчина» летом 2024 года и с тех пор провел за команду 33 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нигерийца в 200 тысяч евро. Кроме позиции опорного полузащитника, ЛНЗ также работает над возможным усилением атаки, правого фланга обороны и позиции вингера.
