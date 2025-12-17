«Такого еще не было». Голкипер оценил дебют Вернидуба во главе Нефтчи

Боснийский вратарь Нефтчи Кенан Пирич поделился эмоциями после ничейного матча своего клуба против Сумгаита (2:2), который стал дебютным для Юрия Вернидуба во главе клуба.

«Хорошо начали игру, все шло по плану, но в конце концов сыграли вничью. Расстроены этим результатом. Не знаю, что произошло в последние 20-30 минут, но соперник играл лучше. Хотя до этого мы были лучше своего соперника. Меня нервничает именно то, что мы дали сопернику использовать свои шансы.

«Он показал разницу в первой игре, особенно в первом тайме, когда команда так дисциплинированно действовала. Это обнадеживает, ведь если мы будем играть все свои матчи, как в первом тайме, все у нас будет хорошо. Все то, что было плохо, произошло во второй половине.

Такой игры у нас еще не было в этом сезоне. Слишком откровенно отдали мяч своему сопернику. Задача – сократить отставание от конкурентов, а это, прежде всего, Сабах. Нужно их догнать и подняться в турнирной таблице», – сказал Пирич.

Нефтчи занимает восьмое место в турнирной таблице местного чемпионата, имея 17 баллов после 15 сыгранных матчей. Также клуб Юрия Вернидуба вылетел из розыгрыша Кубка Азербайджана.