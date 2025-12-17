Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  «Такого еще не было». Голкипер оценил дебют Вернидуба во главе Нефтчи
17 декабря 2025, 10:49
«Такого еще не было». Голкипер оценил дебют Вернидуба во главе Нефтчи

Кенан Пирич поделился эмоциями после ничейного матча своего клуба против Сумгаита

«Такого еще не было». Голкипер оценил дебют Вернидуба во главе Нефтчи
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Боснийский вратарь Нефтчи Кенан Пирич поделился эмоциями после ничейного матча своего клуба против Сумгаита (2:2), который стал дебютным для Юрия Вернидуба во главе клуба.

«Хорошо начали игру, все шло по плану, но в конце концов сыграли вничью. Расстроены этим результатом. Не знаю, что произошло в последние 20-30 минут, но соперник играл лучше. Хотя до этого мы были лучше своего соперника. Меня нервничает именно то, что мы дали сопернику использовать свои шансы.

«Он показал разницу в первой игре, особенно в первом тайме, когда команда так дисциплинированно действовала. Это обнадеживает, ведь если мы будем играть все свои матчи, как в первом тайме, все у нас будет хорошо. Все то, что было плохо, произошло во второй половине.

Такой игры у нас еще не было в этом сезоне. Слишком откровенно отдали мяч своему сопернику. Задача – сократить отставание от конкурентов, а это, прежде всего, Сабах. Нужно их догнать и подняться в турнирной таблице», – сказал Пирич.

Нефтчи занимает восьмое место в турнирной таблице местного чемпионата, имея 17 баллов после 15 сыгранных матчей. Также клуб Юрия Вернидуба вылетел из розыгрыша Кубка Азербайджана.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нефтчи – это Динамо и Шахтер. Высокий уровень»
Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи. Зрители увидели камбек и четыре гола
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу Сумгаит
Олег Вахоцкий Источник: Azerisport.com
