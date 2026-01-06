Агент Лунина сделал топовое предложение Реалу. Есть ответ клуба

Известный футбольный агент Жорже Мендеш предложил мадридскому «Реалу» подписать португальского полузащитника английского «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает испанское издание Fichajes.net.

У 31-летнего футболиста летом 2026 года заканчивается контракт с «горожанами», но, по информации источника, он не интересен королевскому клубу даже как свободный агент, поэтому они отклонили предложение Мендеша.

Напомним, Жорже Мендеш также представляет интересы Андрея Лунина.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силвой интересуется «Барселона».