Агент Лунина сделал топовое предложение Реалу. Есть ответ клуба
Мадридский Реал отказался подписывать Бернарду Силву
Известный футбольный агент Жорже Мендеш предложил мадридскому «Реалу» подписать португальского полузащитника английского «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает испанское издание Fichajes.net.
У 31-летнего футболиста летом 2026 года заканчивается контракт с «горожанами», но, по информации источника, он не интересен королевскому клубу даже как свободный агент, поэтому они отклонили предложение Мендеша.
Напомним, Жорже Мендеш также представляет интересы Андрея Лунина.
В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бернарду Силвой интересуется «Барселона».
