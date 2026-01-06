«Дело не в тренере, а в руководстве». Реакция фанов на увольнение Аморима
«Манчестер Юнайтед» остался без главного тренера
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с Рубеном Аморимом. Это вызвало неоднозначную реакцию болельщиков клуба.
Часть болельщиков выступила за отставку. Амориму припомнили поражение в финале Лиги Европы и неудачи в АПЛ. Другие же фаны во всех бедах команды винят руководство.
Albert Nat HYDE: Эх, как можно уволить тренера в тот момент, когда все его лучшие игроки недоступны, а футбол, кажется, в порядке? Мы на 6-м месте в турнирной таблице, и вы увольняете Аморима? Почему не уволили его три месяца назад? Кто теперь придёт на его место, Зидан или Мареска? Нам конец!
Amit: В какой-то момент просто приходится признать, что дело не в тренере. Дело в жалких игроках и руководстве.
Big Wiz: Долго же вы шли, но это было правильное решение. Худший тренер в нашей истории заслужил увольнение.
H: Надо было дать ему время, подонки. Вы никогда этому не научитесь. Возврат к нулю. Мы никогда не заслуживали тебя, король.
☈ッ: Удачи, но 15 побед в 47 играх Премьер-лиги с показателем выигрышей 31,9% неприемлемо на любом уровне.
ESAU: Вы пожалеете об этом решении. Аморим был подходящим человеком для этой работы.
Aidan Walsh: Не забывайте, это еще одно ошибочное решение INEOS оставить этого парня после поражения в финале от «Тоттенхэма».
Theoツ: Уволили человека за то, что он постоял за себя. «Манчестер Юнайтед» – это обреченная организация.
TheImmortalKop: Испортили мне год, спасибо, ребята!
Jay: Аморима фактически бросили на произвол судьбы. Да, результаты ухудшались, но обман сверху сыграл огромную роль, точно по тому же сценарию, что и в случае с Луи ван Галом и Жозе Моуриньо. Ещё более абсурдно то, что его уволили не из-за результатов, а потому что он публично обвинил руководство в том, что оно ввело его в заблуждение относительно трансферной политики. Похоже, в этом и заключается настоящее преступление. Пока семья Глейзеров руководит «Манчестер Юнайтед», этот цикл хаоса никогда не закончится. Теперь остаётся лишь вопрос времени, кто станет следующей «жертвой назначения».
