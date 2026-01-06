Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Дело не в тренере, а в руководстве». Реакция фанов на увольнение Аморима
Англия
06 января 2026, 16:09 |
484
0

«Дело не в тренере, а в руководстве». Реакция фанов на увольнение Аморима

«Манчестер Юнайтед» остался без главного тренера

06 января 2026, 16:09 |
484
0
«Дело не в тренере, а в руководстве». Реакция фанов на увольнение Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с Рубеном Аморимом. Это вызвало неоднозначную реакцию болельщиков клуба.

Часть болельщиков выступила за отставку. Амориму припомнили поражение в финале Лиги Европы и неудачи в АПЛ. Другие же фаны во всех бедах команды винят руководство.

Albert Nat HYDE: Эх, как можно уволить тренера в тот момент, когда все его лучшие игроки недоступны, а футбол, кажется, в порядке? Мы на 6-м месте в турнирной таблице, и вы увольняете Аморима? Почему не уволили его три месяца назад? Кто теперь придёт на его место, Зидан или Мареска? Нам конец!

Amit: В какой-то момент просто приходится признать, что дело не в тренере. Дело в жалких игроках и руководстве.

Big Wiz: Долго же вы шли, но это было правильное решение. Худший тренер в нашей истории заслужил увольнение.

H: Надо было дать ему время, подонки. Вы никогда этому не научитесь. Возврат к нулю. Мы никогда не заслуживали тебя, король.

☈ッ: Удачи, но 15 побед в 47 играх Премьер-лиги с показателем выигрышей 31,9% неприемлемо на любом уровне.

ESAU: Вы пожалеете об этом решении. Аморим был подходящим человеком для этой работы.

Aidan Walsh: Не забывайте, это еще одно ошибочное решение INEOS оставить этого парня после поражения в финале от «Тоттенхэма».

Theoツ: Уволили человека за то, что он постоял за себя. «Манчестер Юнайтед» – это обреченная организация.

TheImmortalKop: Испортили мне год, спасибо, ребята!

Jay: Аморима фактически бросили на произвол судьбы. Да, результаты ухудшались, но обман сверху сыграл огромную роль, точно по тому же сценарию, что и в случае с Луи ван Галом и Жозе Моуриньо. Ещё более абсурдно то, что его уволили не из-за результатов, а потому что он публично обвинил руководство в том, что оно ввело его в заблуждение относительно трансферной политики. Похоже, в этом и заключается настоящее преступление. Пока семья Глейзеров руководит «Манчестер Юнайтед», этот цикл хаоса никогда не закончится. Теперь остаётся лишь вопрос времени, кто станет следующей «жертвой назначения».

По теме:
Росеньор стал лидером топ-5 лиг по времени, предоставленному U-21 игрокам
«Он выиграет трофей раньше Артеты». Реакция фанов на смену тренера Челси
Легенда Ливерпуля: «Аморим был лучшим тренером АПЛ. На пресс-конференциях»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига реакция болельщиков Рубен Аморим Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 20
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06 января 2026, 07:24 0
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать

Британец – о возможном бое с украинцем

Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Футбол | 06.01.2026, 16:26
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Футбол | 05.01.2026, 18:52
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Алжир – ДР Конго. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 06.01.2026, 17:11
Алжир – ДР Конго. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Алжир – ДР Конго. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 11
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем