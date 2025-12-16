Юрий ВЕРНИДУБ: «Нефтчи – это Динамо и Шахтер. Высокий уровень»

Украинский наставник Юрий Вернидуб недавно возглавил азербайджанский Нефтчи и считает, что команда находится на уровне грандов украинского футбола.

«Качество футболистов, их скорость, работа с мячом и техника находятся на хорошем уровне. Нужно лишь наладить дисциплину и повысить физическую готовность. Как опытный тренер, я уверенно заявляю, что мы сделаем все, чтобы «Нефтчи» вышел на более высокий уровень. Потому что я сравниваю «Нефтчи» в Украине с «Динамо» и «Шахтером».

«Нефтчи» — исторический клуб, бренд для Азербайджана, и добиться этого вполне реально», – сказал Вернидуб.

Команда в чемпионате Азербайджана сейчас занимает 8-е место.