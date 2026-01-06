Сделано предложение. Украинец близок к участию в обмене между топ-клубами

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в «Наполи». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации инсайдера, 28-летний футболист был предложен неаполитанскому клубу в обмен на Лоренцо Лукку в случае, если «волки» не сумеют подписать Джошуа Зиркзе. «Наполи» же предложил Лоренцо Лукка «Ювентусу».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 15 матчей в составе «Ромы», в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Ювентусе» приняли решение по подписанию Довбика