Рома 10 сезонов кряду выходит в плей-офф еврокубков
Команда Артема Довбика квалифицировалась в следующий этап Лиги Европы
«Рома» является единственной итальянской командой, которая 10 сезонов подряд сумела преодолеть групповой раунд/этап лиги в еврокубках.
При этом «волки» сделали это в трех разных турнирах.
В текущем сезоне «Рома» снова преодолела этап лиги, обеспечив себе участие в 1/8 финала Лиги Европы.
Это стало возможным благодаря ничьей в выездном матче 8-го тура против греческого «Панатинаикоса» (1:1).
Последние 10 сезонов Ромы в еврокубках
- 2025/26 – Лига Европы, 1/8 финала
- 2024/25 – Лига Европы, 1/8 финала
- 2023/24 – Лига Европы, полуфинал
- 2022/23 – Лига Европы, финал
- 2021/22 – Лига конференций, победитель турнира
- 2020/21 – Лига Европы, полуфинал
- 2019/20 – Лига Европы, 1/8 финала
- 2018/19 — Лига чемпионов, 1/8 финала
- 2017/18 — Лига чемпионов, полуфинал
- 2016/17 — Лига Европы, 1/8 финала
10 - Among the Italian teams that have participated in European competitions in the last 10 season, Roma are the only to have always progressed beyond the group/league stage: 10/10 across the Champions League, Europa League, and Conference League. Sureness.#PanathinaikosRoma— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2026
