Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стадион, который является фаворитом на проведение финала ЧМ-2030
Чемпионат мира
18 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 18 декабря 2025, 11:27
242
1

Назван стадион, который является фаворитом на проведение финала ЧМ-2030

Финал мундиаля может принять «Сантьяго Бернабеу»

18 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 18 декабря 2025, 11:27
242
1 Comments
Назван стадион, который является фаворитом на проведение финала ЧМ-2030
Сантьяго Бернабеу

Стадион «Сантьяго Бернабеу» является фаворитом на проведение финала чемпионата мира 030 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в пользу проведения решающего матча мундиаля именно на этом стадионе играют хорошие отношения президента «Реала» Флорентино Переса и президента ФИФА Джанни Инфантино, а также привлекательность бренда и современная инфраструктура. Также на проведение финала претендуют «Ванда Метрополитано» и «Камп Ноу».

Чемпионат мира 2030 пройдет с 13 июня по 21 июля 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп «забанил» фанатов двух сборных на чемпионате мира.

По теме:
Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
стадион Сантьяго Бернабеу ЧМ-2030 по футболу стадионы
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 8
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 09:31 1
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций
Эпатажный тренер определил главных конкурентов «Шахтера» в Лиге конференций

Виталий Кварцяный в числе этих соперников назвал три клуба из топовых европейских чемпионатов

КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
Футбол | 18.12.2025, 08:10
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Биатлон | 17.12.2025, 10:56
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chehcr7rm
ДанІІл а важко вкласти фото обновленого Бернабеу, до речі це нова назва стадіону, без Сантьяго. А на фото стадіон 20 років тому…
Ответить
0
Популярные новости
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
17.12.2025, 00:20 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем