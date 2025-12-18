Назван стадион, который является фаворитом на проведение финала ЧМ-2030

Стадион «Сантьяго Бернабеу» является фаворитом на проведение финала чемпионата мира 030 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в пользу проведения решающего матча мундиаля именно на этом стадионе играют хорошие отношения президента «Реала» Флорентино Переса и президента ФИФА Джанни Инфантино, а также привлекательность бренда и современная инфраструктура. Также на проведение финала претендуют «Ванда Метрополитано» и «Камп Ноу».

Чемпионат мира 2030 пройдет с 13 июня по 21 июля 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп «забанил» фанатов двух сборных на чемпионате мира.