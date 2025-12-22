Президент клуба УПЛ рассказал о планах строительства двух стадионов

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах строительства домашнего стадиона и сообщил, что работа над этим уже ведется.

«С чем команда столкнулась в плане инфраструктуры? С тем же, что и 80% команд УПЛ. Наличие собственного стадиона уровня УПЛ, женская команда. Это вопросы, которые приходится преодолевать не только «Кудровке». Но это не проблема.

Мы живем в период войны. Строить собственный стадион… Даже гранды не начинают этого строительства. Но иметь стадион, который будет для нас таким родным, близким, конечно, планы есть. Я сейчас работаю над проектами стадиона имени Гагарина в Чернигове и стадиона Налогового университета в городе Ирпень. Это не быстрый путь. То, что я планировал, чтобы быстренько-быстренько, оно не реализуется, но постепенно над этими двумя проектами работаем.

И там, и там определенные шаги уже сделаны, проделана определенная работа по договорным отношениям. Эти два стадиона рассматриваются как ближайшая и наиболее желательная альтернатива для «Кудровки». В Чернигове большая аудитория своих болельщиков, в Ирпене она тоже не меньше. На матч с «Динамо» 12-14 автобусов болельщиков было именно из Ирпеня. Это не считая родителей, детей академии. Ирпень – это также приоритет для меня. Я там уже более 20 лет. Болельщиков «Кудровки» из Ирпеня очень много.

Это не завтрашний день, это большая, кропотливая работа. Оба стадиона очень сильно повреждены войной. Нужно время, и все-таки мы найдем и ресурсы, и возможности. На стадионе Налогового университета я становился чемпионом Украины среди студентов. Стадион имени Гагарина – это родное, потому что Черниговская область. Я приложу максимум усилий, чтобы «Кудровка» и там, и там сыграла матчи в УПЛ».