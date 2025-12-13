Президент дебютанта УПЛ подтвердил интерес к юной звезде Шахтера
Кудровка действительно намерена арендовать Виктора Цуканова
Президент Кудровки Роман Солодаренко подтвердил инсайд Sport.ua по поводу интереса дебютанта Украинской Премьер-лиги к воспитаннику донецкого Шахтера Виктору Цуканову.
– Роман, действительно ли Кудровка проявляет интерес к Виктору Цуканову и намерена его арендовать зимой?
– Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды с молодыми футболистами Шахтера в том числе и с Цукановым. Эта информация соответствует действительности. Он нам интересен.
– Вы уже контактировали напрямую с представителями Шахтера? Телефонный или личный разговор, официальное письмо по аренде...
– По этому поводу я вам пока ничего не могу сказать, потому что есть определенные контрактные обязательства у игрока. В ближайшее время будет больше конкретики, вы все узнаете, – сказал Солодаренко.
В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.
Свой дебютный сезон в УПЛ Кудровка проводит довольно неудачно. Команда Василия Баранова занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе
Сильнее оказались лондонцы