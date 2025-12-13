Президент дебютанта УПЛ подтвердил интерес к юной звезде Шахтера

Президент Кудровки Роман Солодаренко подтвердил инсайд Sport.ua по поводу интереса дебютанта Украинской Премьер-лиги к воспитаннику донецкого Шахтера Виктору Цуканову.

– Роман, действительно ли Кудровка проявляет интерес к Виктору Цуканову и намерена его арендовать зимой?

– Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды с молодыми футболистами Шахтера в том числе и с Цукановым. Эта информация соответствует действительности. Он нам интересен.

– Вы уже контактировали напрямую с представителями Шахтера? Телефонный или личный разговор, официальное письмо по аренде...

– По этому поводу я вам пока ничего не могу сказать, потому что есть определенные контрактные обязательства у игрока. В ближайшее время будет больше конкретики, вы все узнаете, – сказал Солодаренко.

В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.

Свой дебютный сезон в УПЛ Кудровка проводит довольно неудачно. Команда Василия Баранова занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.