  4. Известно, кого Росеньор хочет видеть в Челси. Речь о супертрансфере
Англия
06 января 2026, 19:26 | Обновлено 06 января 2026, 19:54
Английский специалист хочет, чтобы в Лондон перебрался Трент Александер-Арнольд

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Алекандер-Арнольд может продолжить свою карьеру в «Челси». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер лондонского гранда Лиам Росеньор хочет видеть 27-летнего футболиста в команде. «Реал» готов отпустить игрока минимум за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что тренеру «Челси» уже нашли замену.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
