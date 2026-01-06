Известно, кого Росеньор хочет видеть в Челси. Речь о супертрансфере
Английский специалист хочет, чтобы в Лондон перебрался Трент Александер-Арнольд
Английский защитник мадридского «Реала» Трент Алекандер-Арнольд может продолжить свою карьеру в «Челси». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, новый главный тренер лондонского гранда Лиам Росеньор хочет видеть 27-летнего футболиста в команде. «Реал» готов отпустить игрока минимум за 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что тренеру «Челси» уже нашли замену.
