Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Украинский голкипер пропустил два мяча от «Талаверы»
Стала известна оценка украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина за матч с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.
Гости из столицы Испании добыли победу со счетом 3:2.
Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея Лунина в 7.0. Он провел на поел весь матч, совершил три сейва, один из которых спас команду от овертаймов. Также впервые в совей карьере он вывел «сливочных» на поле в статусе капитана.
Лучшим же был назван турецкий хавбек Арда Гюлер с оценкой 8.3.
