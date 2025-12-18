Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка

Стала известна оценка украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина за матч с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.

Гости из столицы Испании добыли победу со счетом 3:2.

Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея Лунина в 7.0. Он провел на поел весь матч, совершил три сейва, один из которых спас команду от овертаймов. Также впервые в совей карьере он вывел «сливочных» на поле в статусе капитана.

Лучшим же был назван турецкий хавбек Арда Гюлер с оценкой 8.3.