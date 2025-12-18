Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
18 декабря 2025, 00:18 | Обновлено 18 декабря 2025, 00:51
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка

Украинский голкипер пропустил два мяча от «Талаверы»

Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Стала известна оценка украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина за матч с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.

Гости из столицы Испании добыли победу со счетом 3:2.

Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея Лунина в 7.0. Он провел на поел весь матч, совершил три сейва, один из которых спас команду от овертаймов. Также впервые в совей карьере он вывел «сливочных» на поле в статусе капитана.

Лучшим же был назван турецкий хавбек Арда Гюлер с оценкой 8.3.

Обсервер Влад
В статті оцінка 7.0 а на картинці 6.7 Хто там з бодуна статейки клепає?
